北京鏈博會閉幕 媒合商機逾6千項

第三屆中國國際供應鏈促進博覽會20日在北京閉幕。中國貿促會副會長李興乾稱，據不完全統計，本屆鏈博會現場共簽署合作協議、達成合作意向超6000項。

中新社報導，李興乾介紹，本屆鏈博會中外參展企業和機構達1200家，線上線下觀眾人數超過21萬人次，比上屆增長5%。參展商首發、首展、首秀152項新產品、新技術、新服務，比上屆增長67%。參展商與4.2萬家上下游企業建立合作聯繫。

鏈博會舉辦三屆來，境外參展商占比逐年攀升，從首屆的26%、第二屆的32%上升至本屆的35%。其中，世界500強和行業龍頭企業占比超過65%；參展商覆蓋範圍從首屆的55個國家和地區，增加到本屆的75個。

中國貿促會產業促進部部長楊曉軍提到，參展企業中既有大量「回頭客」，也有一批「頭回客」，還有多國專業觀眾變成參展商。

李興乾稱，鏈博會不追求短期的現場交易成交額，更注重推動長期互利合作，此次成立的中外參展商聯盟將與中國國際商會各產業委員會聯動服務中外企業，打造「永不落幕的鏈博會」。

據悉，當日舉行的第四屆鏈博會參展簽約儀式上，霍尼韋爾、GE醫療、西門子等102家企業和機構簽署了參展協議，提前拿到「入場券」，比去年現場簽約數量增加50%。