陸央視專訪猛誇華為 黃仁勳：全球供應鏈不可能徹底脫鉤

輝達執行長黃仁勳接受大陸央視專訪表示，無論發生什麼，全球供應鏈根本不存在徹底脫鉤的可能性；美國不可能獨自生產所有產品，這既不現實也沒必要。他並盛讚大陸科技巨頭華為是一家規模和實力非凡的公司，對華為感到欽佩、尊重，並且充滿競爭意識，但強調「對手不是敵人」。

今年三度訪陸 顯見重視

黃仁勳此前才與美國總統川普會面，隨即現身北京參加中國國際供應鏈促進博覽會（鏈博會），並宣布輝達獲准重新在大陸銷售Ｈ20晶片。這是他今年第三度訪問大陸，展現輝達對大陸市場的重視。

參與鏈博會後，黃仁勳在央視廿日晚間播出「面對面」專訪節目中表示，大陸運營著全球數一數二的供應鏈體系，它的規模、複雜性、多樣性，製造商的產品類型、技術含量、參與建設供應鏈的企業數量，都堪稱世界級的奇蹟。

他強調全球供應鏈不可能徹底脫鉤，並指供應鏈的相互依存能增強抗風險能力，還能整合全球各地公司的看家本領，最終產品將比單打獨鬥來得好。因此，美國不可能獨自生產所有產品，這既不現實也沒必要。

稱陸創新步伐 無法阻擋

針對Ｈ20晶片重新供陸會否阻礙大陸創新，黃仁勳回應，大陸創新的步伐不可能被阻擋，他舉大陸ＡＩ新創公司深度求索（Deepseek）為例，指其研發的Ｒ１模型重新設計了ＡＩ模型的運行方式，讓它們能充分發揮Ｈ20晶片架構的優勢，「無論手上有什麼資源他們都能適應」。

黃仁勳將大陸市場描述為獨一無二的市場，表示作為技術供應商，不參與大陸市場的意外後果和長期影響雖然難以預測，但他懷疑結果「不會樂觀」。他提及大陸電腦科學家數量是全球最多的之一，唯一能與之比肩的只有美國。

如果輝達不在大陸市場，他直言依然會有很多創新企業能為在地市場提供服務。他提到華為，指華為的手機蘊含技術奇蹟，在自動駕駛領域表現出色，ＡＩ技術也相當卓越，是一家擁有強大晶片設計能力、系統設計和系統軟體的公司。無論有沒有輝達，大陸ＡＩ市場都會進步；如果輝達不在大陸，華為也能找到出路。

他還說，華為雖是輝達的競爭對手，「但你仍然可以欽佩和尊重競爭對手，並與他們保持良好的關係。我希望未來我們能繼續競爭很多年」。

就中美關係，他表示自己樂觀地認為中美兩國能找到競爭與合作並存的方式，讓像輝達這樣的美國企業能繼續在大陸市場發展並服務這個市場。

想要美中通吃 專家看壞

路透報導，黃仁勳今年三度訪中，奠定他的巨星地位。很少見到全球頂尖企業執行長能在北京逛街，還大方接受媒體訪問，和興奮粉絲合照。有分析師認為，黃仁勳雖在美中角力間拿捏得宜，但輝達仍難以擺脫雙方緊張的拉鋸。八六證券研究分析師柴超毅則說，未來幾年輝達在大陸市占率恐逐步下滑，北京勢必會積極扶植並補貼輝達在大陸的競爭對手。