兩岸快遞／陸國安部示警境外晶片藏「後門」 促涉密單位採用國產系統

大陸國安部21日發文指出，一些境外生產的晶片、智能設備或軟體可能在設計製造階段就被故意預埋了「後門」，廠商可透過特定信號對設備進行遠程操控，如命令後台自動收集指定數據並回傳。大陸國安部呼籲重點涉密崗位採用大陸自主可控晶片和國產操作系統。

北京／三家人形機器人公司出運 獲京東領投新一輪融資

眾擎機器人、千尋智能、逐際動力三家人形機器人公司同時宣布獲得京東領投的新一輪融資。京東相關負責人表示，目前公司高度重視包括具身智能、大模型在內的技術熱點。

北京／泡泡瑪特海外銷售超預期 業績將超越國內表現

泡泡瑪特創辦人王寧接受官媒《人民日報》訪問時提到，泡泡瑪特2025年海外銷售很大機會將超過大陸國內，直言增速遠較公司想像中快，而北美銷售有望超過東南亞。

上海／哪吒、極氪業績灌水 被爆提前投保虛增銷量

大陸電動車品牌哪吒、極氪，被爆透過提前為車輛投保的方式虛增銷量，以達成激進的銷售目標。其中，僅哪吒一家公司，就藉這種手法虛報逾六萬輛汽車的銷售數據。

合肥／第三代量子電腦多地部署 支援科研、人才培養等

據量子計算工程研究中心披露，第三代自主超導量子電腦「本源悟空」已多地部署，不同版本電腦在超算中心、大學院校及相關部門運行，服務於國家科研項目、大學量子資訊人才培養及特定用途。

杭州／深化5G發展 訂三年計畫 後年底將建逾30萬個基地台

浙江省經濟和信息化廳等部門印發《浙江省深化5G發展三年行動計畫（2025—2027年）》，以構建普惠5G發展格局為整體目標，明確到2027年底建成5G基地台30萬個以上、每萬人基地台數超45個等重點指標。

南寧／產業轉移發展對接活動舉行 促成簽約金額約8,909億元

2025產業轉移發展對接活動在南寧舉行，圍繞AI和新一代資訊技術、高端裝備製造產業、新材料產業展開政企對接、專案簽約活動。本次促成簽約項目296個，簽約金額人民幣2,173億元（新台幣8,909億元）。

香港／穩定幣監管制度8月上路 有助吸引全球機構開展業務

香港金融發展局主席洪丕正表示，穩定幣不應作為短期炒作工具，關鍵在推動支付基礎設施和資產市場數位化。香港將於8月1日正式實施穩定幣監管制度，有助吸引全球機構展開發行、託管和交易業務。