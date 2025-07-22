陸國家隊第2季護盤 砸8,400億

外界關注大陸「國家隊」在4月面臨川普關稅巨震後穩市場的成績單，中央匯金以及旗下資管公司等國家隊在第2季大舉買入四檔滬深300ETF、上證50ETF、中證500ETF、兩檔中證1000ETF以及上證180ETF等至少八檔寬基ETF，合計增持金額或高達人民幣2,100億元（約新台幣8,400億元），雖高於同期水平，但較第1季人民幣3,000億元放緩。配置邏輯圍繞 「大盤藍籌與中小成長均衡布局」。

美國總統川普在4月宣布對等關稅計畫，衝擊市場，A股一度大跌，多檔寬基（市值型）ETF再現天量成交，當時，中央匯金公司表態稱，已再次增持交易型開放式指數基金（ETF），未來將繼續增持，堅決維護資本市場平穩運行，隨後中國誠通、中國國新等國家隊紛紛喊話果斷增持A股股票及ETF。第2季報也是大陸官方展現給市場看的「定心丸」。

綜合財聯社、界面新聞報導，據最新披露的基金第2季財報，中央匯金在4月至6月期間密集加倉滬深300、上證50、中證1000等核心指數基金。其中，對滬深300、上證50等大盤指數ETF的增持規模占比超過80%。

中央匯金為國務院批准設立的國有獨資公司，截至2024年末，其直接或間接控股的金融機構包括工商銀行、中國平安等30餘家行業龍頭，總資產規模超人民幣80兆元。但其近年角色逐漸變化，從財務投資者向市場穩定器轉型，尤其在市場極端波動時，其通過增持ETF等工具平抑市場情緒的操作愈發頻繁。

Wind數據顯示，截至18日，大陸全市場股票ETF規模達到人民幣3.1兆元，創歷史新高，相比去年年末增長了人民幣2,076億元，年內增幅超過7%。業內人士認為，ETF作為一攬子股票的組合，具有持倉透明、分散投資、交易便利、成本低廉、投資容量大等諸多優勢，非常適合中長期資金進行配置。