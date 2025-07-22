陸7月LPR不動 符合預期

中國人民銀行（大陸央行）昨（21）日授權公布7月貸款市場報價利率（LPR），1年期LPR維持3%，5年期以上LPR維持3.5%，符合市場預期。分析認為短期內將處於政策觀察期，接下來LPR報價將繼續保持穩定，下一次LPR下調時間點可能在第4季初。

財聯社報導，中信證券宏觀分析師趙詣指出，5月降息降準等寬貨幣工具落地後，總量政策工具進入成效觀察期，在脫離逆回購利率引導的環境下，商業銀行主動壓降LPR和政策利率加點的動力不足。

另一方面，東方金誠首席宏觀分析師王青表示，近期大陸宏觀數據顯示，第2季經濟運行穩中偏強，短期內通過引導LPR報價下調強化逆周期政策調節的必要性不高。

不過，下半年外部環境仍面臨很大不確定性，在大力提振內需、「更大力度推進房地產市場止跌回穩」過程中，他預計下半年監管層有可能透過單獨引導5年期以上LPR報價下行等方式，推動居民房貸利率更大幅度下調。

從外部因素來看，招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼認為，儘管美國貨幣政策調整面臨壓力，但聯準會仍在放緩降息步伐，連續數月將聯邦基金利率維持在4.25%-4.50%不變。如果LPR下降速度過快，將可能擴大中美利差，增加人民幣匯率波動壓力。

展望後市，王青預計，下半年人行還會繼續降息，並帶動兩個期限品種的LPR報價跟進下調。他表示，這將引導企業和居民貸款利率更大幅度下行，激發內生性融資需求，是下半年促消費擴投資、對沖外需放緩的一個重要發力點。

董希淼稱，在經濟下行周期，降息並非刺激經濟增長的關鍵因素。隨著市場利率不斷降低，降息的邊際效用也在下降。