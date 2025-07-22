4.9兆元雅下大壩工程動工…陸港股市按讚 雙雙衝高點

大陸國務院總理李強上周末宣布雅魯藏布江下游水電工程（雅下水電工程；雅下大壩）開工建設，該項目總投資約人民幣1.2兆元（約台幣4.92兆元），堪稱世紀工程，受該消息激勵，推動陸港股中工程相關概念股集體飆漲，也帶動陸港股大盤指數攻上今年新高、近三年半新高。

昨（21）日陸港股市開盤後，水電概念、工程機械、水泥、鋼鐵等板塊大爆發，帶動上證指數盤中站上3,560點，再創年內新高，香港恒生指數盤中一度攻上25,000點，創下2022年2月以來新高，年內漲幅超24%。

雅下水電工程位於西藏自治區林芝市，將建設五座梯級電站，該工程電力以外送為主，兼顧西藏本地自用需求，號稱可匯集近7,000萬千瓦的技術可開發資源，規模相當於三峽電站的三倍。該項目於去年12月獲大陸官方核准，有說法稱，該項目投資金額之巨大、施工難度之高、耗時之久、影響之廣，都將創下歷史紀錄，可能有助於中國政府重振經濟成長的努力。

值得注意的是，項目業主中國雅江集團有限公司成立大會也於近日在北京舉行，由大陸國務院副總理張國清出席並為公司揭牌，成為大陸新央企。

在該項目激勵下，多家電力設備、水泥廠藉雅魯藏布江概念大幅炒高，全日逾人民幣200億資金追入。其中，在Ａ股上市的中國電力建設集團以及華東建築集團股份飆升10%；在港上市的東方電氣一度爆升七倍，全日漲65%；華新水泥漲86%；中國能源建設漲23%。

證券日報報導，科技部國家科技專家庫專家周迪分析，工程建設將帶動多個行業受益。先是電力設備製造業，包括水輪發電機組、變壓器等需求將會激增；其次是工程建設行業，包括建築施工、工程機械等；最後是輸變電行業，需要建設大規模電力外送通道。此外，該工程還將帶動當地旅遊、交通、物流等配套產業發展。

大陸多家機構研報看好該工程項目帶來後續行情，東方財富證券研報指出，隨著該項目的正式開工，民爆（指民用爆炸物）、掘進（指挖掘）、岩土（指大地工程）等多個細分行業的需求將迎來確定性增長，後續催化預期持續增強；華泰證券研報表示，保守估計相關投資中水輪機與發電機業務總量價值約人民幣535億元至954億元，或在2030年後接棒抽蓄成為水電設備新的增長點。