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涉及刑事案件 富國銀行高管限制出境

經濟日報／ 記者賴錦宏／綜合報導

針對美國富國銀行（Wells Fargo）高管茅晨月被禁止離境中國大陸，大陸外交部昨（21）日回應稱，當事人涉及一起刑事案件，依法採取限制出境措施，暫時不能離境。美媒並披露，一名在美國商務部工作的美籍華人也遭大陸當局禁止離境長達數月，此人曾前往大陸探望親戚。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨在例行記者會指出，茅晨月涉及一起辦理中的刑事案件，被執法部門依法採取限制出境措施。根據中方法律，案件正在調查中，茅晨月暫時不能離境，有義務配合調查工作。

郭嘉昆稱，這是一起司法個案，中國大陸一如既往地歡迎各國人士到大陸旅遊、經商，依法保障各項權益，「無論是中國人還是外國人，在中國都要遵守中國的法律。中方在調查中，會依法保障其（茅晨月）合法權益」。

綜合外電報導，茅晨月出生於上海，現為美國公民，目前因工作派駐於美國亞特蘭大，她在近期抵達大陸後被禁止出境。茅晨月在富國銀行已工作13年，已是總經理（Managing Director）層級。她還是國際保理商聯合會（FCI）主席。此案件引發那些在大陸成長後歸化為美國公民者的緊張情緒。據報富國銀行已暫停派高管赴大陸出差。該行正透過適當管道的努力，讓員工能夠盡快返回美國。

另外，華盛頓郵報指出，一名在美國專利商標局工作的美籍華人被大陸禁止離境長達數月。

外交部 美國公民

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