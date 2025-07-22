歐盟制裁俄國 掃到陸企

大陸外交部發言人昨（21）日宣布，歐盟理事會主席柯斯塔、歐盟執委會主席范德賴恩將於24日訪問大陸，並舉行中歐峰會。

而峰會前夕，就歐盟對俄制裁清單列入大陸企業和金融機構，大陸商務部發言人表示強烈不滿、堅決反對，批評歐方做法「對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響」。

陸方昨宣布，大陸國家主席習近平將會見柯斯塔和范德賴恩；大陸總理李強將與兩人共同主持第25次中歐領導人會晤。

中歐峰會機制原係每年輪流舉辦，但今年未依慣例移師布魯塞爾舉辦。此外，今年峰會僅有一日。彭博社曾引述匿名知情人士稱，應北京請求，原定為期兩天的中歐領導人會晤的第二天議程將取消。

在歐盟對俄最新的制裁清單中，涵蓋大陸、香港、土耳其等地的實體，同時將黑河農村商業銀行、黑龍江綏芬河農村商業銀行兩家大陸金融機構納入名單。

大陸商務部發言人昨指出，歐盟不顧北京多次交涉和反對，一意孤行，並以「莫須有」罪名制裁兩家其金融機構，對中歐經貿關係以及金融合作造成嚴重負面影響。

大陸外交部發言人郭嘉昆昨稱，中方將會採取必要措施，堅決維護中企合法權益。

大陸商務部已於6月宣示，將與歐方一道共同為中歐高層交往「作好經貿議題和成果籌備」。

中歐雙方針對先前幾個關鍵議題如外交制裁、白蘭地、電動車關稅等已有所進展，包含同步全面取消對（官員、議員）相互交往限制，大陸對提出價格承諾的歐洲白蘭地酒商豁免反傾銷稅等。

央視旗下玉淵譚天本月初還披露，雙方電動車談判技術部分已基本完成，「只欠臨門一腳」。

大陸外長王毅7月初訪歐時，曾與范德賴恩會面。他強調北京方面始終支持歐洲一體化進程，雙方要堅持多邊主義和自由貿易，維護國際規則和國際秩序，推動和平解決國際爭端，攜手應對氣候變化等全球性挑戰。