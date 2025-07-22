大陸擴大進口巴西大豆

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

最新數據顯示，大陸6月自巴西進口大豆達1,062萬噸，年增逾9%，占當月進口總量逾八成。分析指，巴西大豆豐收與中美貿易緊張持續推動買家轉向巴西。

大陸海關總署公布數據顯示，今年上半年大陸累計進口大豆4,937萬噸，年增1.8%。其中，6月共進口大豆1,226萬噸，較去年同期增加10.35%，創下歷年6月同期新高。

具體來看，今年6月，大陸從巴西進口大豆為1,062萬噸，高於去年同期的972萬噸，年增9.2%，占當月總進口量的86.6%。而從美國進口的大豆為158萬噸，去年同期的131萬噸，年增21%，占比約12.9%。

彭博引述業內人士預計，第3季大陸大豆進口將維持高位，第4季的進口走勢則取決於中美貿易談判的進展。

國元期貨農產品分析師劉金鷺指，6月的大豆進口年比增長，主要是4月通關延遲所致的滯後效應；今年1月至6月進口增長則受益於巴西2024／25年度大豆大豐收的推動。

劉金鷺補充，隨南美大豆集中到港、下游需求疲弱，大陸豆粕庫存大幅上升。「由於南美大豆倉儲周期較短，壓榨廠（油廠）維持高開工率，大豆粕產量持續加快；但終端採購需求減緩，趨於『按需即買』模式，導致庫存持續積壓。」

此前，陸媒金融界援引分析師稱，6月進口大增，主要是受到巴西大豆豐收和中美貿易關係緊張推動，促使大陸買家增加對巴西大豆的採購。另有分析師指，豆粕現貨價格此前一度上漲，養殖和飼料企業因利潤可觀而加大採購力度。

巴西 分析師

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