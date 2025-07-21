黃仁勳北京行施展魅力攻勢 鞏固在中國市場明星地位

美國人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳雖非首度訪問北京，但他最近一次訪問當地、也是今年第3次訪中，粉絲能自由與他交流，鞏固他在中國的搖滾明星地位。

路透社報導，黃仁勳這次在北京四處漫步、廣泛受訪、與興奮的粉絲拍自拍照，甚至在粉絲遞來的皮夾克上簽名，這也是他的招牌衣著。像黃仁勳這樣世界最強大企業之一的執行長這次在中國的如此活動，並不常見。

執掌目前世界市值最大企業的黃仁勳，上週抵達北京參加中國國際供應鏈促進博覽會，並宣布輝達將再度能夠對中國販售H20晶片。美國政府今年4月以國安疑慮為由禁售這款晶片予中國。在出訪前幾天，黃仁勳曾與美國總統川普（Donald Trump）會面。

美中兩國為了爭奪AI和其他尖端科技領域的全球霸主地位而開啟貿易戰，使得相關供應鏈大受影響。淪為箭靶的輝達價值170億美元的中國生意，也一度受阻。

不過，黃仁勳如今看來似乎能在北京和華府間的緊繃態勢中優遊。他此行與數名中國官員會面，包括主管貿易事務的中國國務院副總理何立峰，以及與中國商務部長王文濤面對面會談。

黃仁勳還形容中國科技公司Deepseek、阿里巴巴和騰訊的AI模型是「世界級」。Deepseek的模型今年1月推出後，H20晶片在中國的需求大增。

儘管如此，分析師認為，輝達仍舊會受到美中緊繃關係的起伏所影響。

科技業研調機構Omdia人工智慧市場首席分析師蘇廉節指出，黃仁勳此行目的是展現輝達不放棄中國市場，但面對美國政府可能擔憂輝達與中國的關係深化，輝達仍得從中求取平衡。

北京經濟諮詢公司龍洲經訊（GavekalDragonomics）的科技業分析師張婷婷（Tilly Zhang）說：「輝達仍需要看清潮流，並在正確的時機順勢而為，才能讓可得的獲利最大化。不過好在的是，依我來看輝達有位在這方面非常擅長的執行長。」