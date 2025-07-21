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急起直追押注技術熱點 京東一日連投3家人形機器人公司

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸電商平台京東21日一口氣投資眾擎機器人、千尋智能、逐際動力等三家人形機器人公司。(新華網)
大陸電商平台京東21日一口氣投資眾擎機器人、千尋智能、逐際動力等三家人形機器人公司。(新華網)

大陸電商平台京東21日一口氣投資眾擎機器人、千尋智能、逐際動力等三家人形機器人公司。顯示京東在機器人賽道上正急起直追。

21日上午，三家機器人公司分別發布新的融資公告：千尋智能宣布完成人民幣6億元PreA+輪融資，由京東領投；逐際動力（LimX Dynamics）宣佈新一輪融資獲京東戰略領投；眾擎機器人宣佈正式完成兩輪融資，其中A1輪融資由京東領投。

綜合第一財經、21世紀經濟報導，京東表示，公司高度重視包括具身智能、大模型在內的技術熱點。未來將聚焦供應鏈場景，持續通過內部技術創新和外部投資等方式來構建技術創新生態。

相較於美團、阿里巴巴、騰訊等網路大廠，京東在具身智能領域的布局相對較晚。京東在3月24日宣布切入具身智能領域，側重家用場景，並成立相關部門；緊接著5月，京東參與智元機器人的新一輪融資；6月京東零售成立了「智能機器人業務」部門。

而京東科技在2024年4月發布大陸國內首個雙臂移動機器人操作數據集。顯示京東已經積累了內部的具身智能硬體能力。與此同時，京東積極搶佔消費級機器人的賽道。

知情人士透露，在2025WAIC世界人工智慧大會上，京東將宣布旗下附身智能品牌JoyInside與眾多機器人企業的合作。該品牌通過將京東角色大模型驅動的對話智能體植入機器人、機器狗、AI玩具等硬件中，為用戶提供情感陪伴，當前已經和十餘家頭部機器人品牌達成合作。

中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥表示，京東的供應鏈、物流、服務等場景本身就是具身智能天然的試驗田。京東擁有的產業資源和零售體系對機器人企業有吸引力，能加速機器人產品的落地和商業轉化。「真正的挑戰不在投資本身，而在於如何推動上下游資源協同落地。他表示，打通從技術驗證到規模應用的「最後一公里」，這不僅考驗京東的產業整合能力，也將檢驗具身智能在真實商業場景中的硬實力。

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