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澳洲要求取回達爾文港控制權 陸外交部：中企權益應受保護

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外交部發言人郭嘉昆表示，有關中國企業通過市場方式獲得了達爾文港的租約，這家中國企業的合法權益應該受到充分保護。（歐新社）
大陸外交部發言人郭嘉昆表示，有關中國企業通過市場方式獲得了達爾文港的租約，這家中國企業的合法權益應該受到充分保護。（歐新社）

大陸外交部7月21日回應有關澳洲達爾文港的媒體提問時說，有關中國企業通過市場方式獲得了達爾文港的租約，並稱這家中國企業的合法權益應該受到充分保護。

大陸外交部發言人郭嘉昆周一在例行記者會上表示，有關中國企業通過市場方式獲得了達爾文港的租約，這家中國企業的合法權益應該受到充分保護。

位於澳洲北部的達爾文港，2015年以99年租期租給中資嵐橋集團，由於港口的戰略意義，坎培拉考慮收回。今年4月，尋求連任的澳洲總理艾班尼斯在競選期間說，達爾文港必須掌控在澳洲人手中，澳洲政府正在制定計劃取回控制權。

中國駐澳洲大使蕭千隨後回應說，澳洲在達爾文港口虧損時把它租出去，在港口盈利時擬收回，這種做法「在道義上欠妥」。

艾班尼斯上周二（7月15日）與大陸國家主席習近平會面並共進午餐，兩人商討了澳中經貿關係，但都迴避了包括達爾文港在內的棘手問題。

澳洲 外交部 艾班尼斯

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