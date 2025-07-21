中汽協會雜誌 刪除官方擬禁新車半年轉二手說法

中國汽車工業協會旗下雜誌「汽車縱橫」日前發文，透露工信部打算禁止新車登記6個月內轉二手。「汽車縱橫」今天發表聲明，「有關主管部門擬推出新車註冊後轉二手車相關政策」的一句說法表述不準確，已修改更正。

中國汽車工業協會旗下雜誌「汽車縱橫」19日在其微信公眾號發文，談「零公里二手車」亂象，並透露工信部打算推行「新車登記6個月內禁止轉二手」的政策，從源頭阻斷套利空間。

「汽車縱橫」今天在微信公眾號發表聲明，表示19日發布的文章中，關於「有關主管部門擬推出新車註冊後轉二手車相關政策」的一句相關說法表述不準確，並已及時修改更正。

翻查上述文章，有關政府部門規管「零公里二手車」的表述，更新為「工信部擬協同相關部門規範整治零公里二手車現象，從源頭進行規範管理」。

「零公里二手車」是指雖已完成註冊登記，但幾乎未被實際使用、行駛里程極低的車輛，其里程數通常接近於0公里。其來源包括車企清庫存的舊款產品、經銷商為衝刺業績而自行購買但未使用、運輸過程中出現損傷的車輛，以及展示用車等。

「零公里二手車」大量湧現與新能源汽車市場愈演愈烈的價格戰有關。一些汽車製造商面臨產能過剩問題，甚至出現工廠閒置現象。為了保持產能的使用率，製造商可能會通過自行註冊的方式，將未售出的新車轉變為「零公里二手車」，以此美化銷售數據、快速回籠資金。