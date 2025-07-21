路透：黃仁勳魅力攻勢橫掃北京 游走美中AI角力將利益最大化　

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳對北京並不陌生，但今年第三度訪問中國，才真正奠定他在中國大陸的巨星地位，在北京街頭也成了AI迷朝聖的對象。

路透指出，很少見到全球頂尖企業的執行長能在北京大街自由行走，還大方接受媒體專訪，和興奮的粉絲合照，不少死忠追隨者也穿起黑色皮衣索取簽名，他也來者不拒。

黃仁勳上周剛結束與美國總統川普通話後，隨即現身北京參加供應鏈博覽會，並宣布輝達獲准重新在中國大陸銷售H20晶片。

分析師認為，儘管黃仁勳在美中角力之間拿捏得宜，輝達依然難以擺脫雙方緊張關係的拉鋸。

科技研究機構Omdia首席分析師蘇廉節說：「黃仁勳此行，主要是展現輝達對中國市場的重視。不過，這份承諾還是得顧及美國政府對於加深和中國合作可能產生的疑慮。」

龍州經訊科技分析師 Tilly Zhang 說：「輝達還是得看清風向、把握時機，才能把利益最大化。對這家公司來說，幸虧有一位擅於此道的執行長。」

86Research分析師柴超毅（Charlie Chai）則認為，未來幾年輝達在中國的市占率恐怕會逐步下滑。他說：「中國政府勢必會積極扶植、補貼本土競爭對手，好讓他們未來有能力挑戰輝達，至少在部分領域取代輝達高階晶片。」

黃仁勳在鏈博會演講及隨後的談話中，無不大力讚揚大陸科技巨人在科技應用方面的實力，形容大陸的供應鏈「規模龐大」。

就連在AI晶片領域的大陸勁敵華為，黃仁勳也不吝給予肯定。他對記者說：「事實很簡單，任何人小看華為、或小看中國的製造實力，都太天真了。這家公司實力非常強大。」