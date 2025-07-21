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港媒：京東150億元收購香港連鎖超市佳寶

中央社／ 香港21日電

據報導，中國網商京東進軍香港零售市場，近日以港幣40億元（新台幣150億元）收購了佳寶連鎖超市。

根據網媒「香港01」今天的報導，京東收購了佳寶7成股權，而按照協議，佳寶創辦人林曉毅將會為京東代管佳寶3年。

近10年來，佳寶在零售界迅速崛起，並因為出售平價品而贏得「平民超市」之稱，目前約有90家分店。

香港大型連鎖超市一向由惠康和百佳壟斷，惠康由英資怡和洋行擁有，後者由首富李嘉誠家族的長江和記實業經營，它們的市占率約達7成。

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