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黃仁勳：當CEO大多時候並不有趣 總感覺公司快倒了

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
黃仁勳接受央視總台採訪時表示，至今仍感覺每天都在面臨倒閉危機。（圖／取自央視微博）
黃仁勳接受央視總台採訪時表示，至今仍感覺每天都在面臨倒閉危機。（圖／取自央視微博）

輝達執行長黃仁勳接受央視專訪時表示，至今仍他感覺每天都在面臨倒閉危機，「總是感覺我們快倒閉了。我總在想，就在我們取得某項成就的同時，別人也可能正在創造偉大。」

黃仁勳回應當CEO的樂趣是什麼時說， 「當CEO大多時候並不那麼有趣。你時刻承受著壓力，33年來每一天、每一分鐘我都在壓力中度過。整整33年裡的每一秒，我都感受著公司、客戶和市場的重擔，這種壓力從未離開過我，哪怕一刻都沒有。」

黃仁勳接受央視專訪時還表示，全球供應鏈不可能徹底脫鉤，美國不會靠自己生產所有的東西，不夠明智也沒有必要。

黃仁勳接受央視節目「面對面」專訪，專訪內容於20日晚間播出。黃仁勳於專訪中表示，中國經營世界最大的供應鏈之一，規模度、複雜性、多樣性、產品類型、技術水準以及參與其中的公司數量無疑地可說是偉大的奇蹟，中國也為其他供應鏈製造設備、控制系統和零組件。

他說，供應鏈源於許多公司一起參與產品製造的想法，將各地公司、各個國家的專業能力整合起來，不是「什麼都自己做」，最終產品將比自己做的產品來得好；美國不會靠自己生產所有東西，不夠明智也沒有必要。

黃仁勳表示，不管發生什麼事，全球供應鏈不可能以某種方式完全地脫鉤，供應鏈系統非常複雜、彼此相連，這也正是供應鏈美妙所在，相互依存是必要條件，也是良性狀態，可以提供更多產業韌性。

他還指，供應鏈初衷是為了提升敏捷性（agility），目前環境充滿變動，將比過往任何時候更加地依賴中國供應鏈專業能力；儘管供應鏈可能由於天氣因素、地緣政治、供應商品質問題中斷，不過有完全信心可以應付各種狀況。

此外，黃仁勳還提到，輝達在中國有許多優秀的合作夥伴與客戶，希望可以持續為他們提供服務，對於輝達在中國的發展前景充滿信心，樂觀地看待美國、中國將找到一種競爭與合作共存的方式，使像輝達這樣的美國公司可以繼續在中國市場繁榮發展、提供服務。

黃仁勳

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