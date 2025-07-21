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廣東裝潢企業｢靚家居｣創辦人意外身亡 公司突停業

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
53歲的靚家居老闆曾育周在廣州墜樓身亡。（圖／取自靚家居官網）
53歲的靚家居老闆曾育周在廣州墜樓身亡。（圖／取自靚家居官網）

7月18日，廣東一家知名裝修企業靚家居突然宣布停業， 該公司擁有近百家連鎖購物中心直營店。知情人指靚家居創始人曾育周已經墮亡，7月20日，警方指出靚家居老闆曾育周墮亡一案暫無信息發布，曾育周死亡，不影響後續合同糾紛、債務等處理。

據澎湃新聞，7月18日，網上流傳一份《停業通知》稱，因靚家居相關公司受房地產行業影響，長期虧損，現已資不抵債，無力繼續經營。現公司決定，自即日起停止經營。請各債權人向相關公司進行債權核對、確認工作，公司同時積極配合破產清算工作。

根據公開信息，靚家居創立於2001年，擁有近百家連鎖購物中心直營店，滿足消費者新房裝修、舊房翻新、精裝拎包住三類整裝需求。

7月21日，靚家居微信公眾號發佈通知，請各債權人前往對應公司聯絡點登記債權。

《觀察者網》從多位知情人處確認，靚家居創始人曾育周已經墮亡，由於事發突然，曾育周的後事仍在料理之中。作為靚家居創始人，曾育周較早提出的「整裝全包」模式，該裝修模式如今成為行業主流，他也被行業譽為「整裝校長」。

7月20日，警方回應受害者稱，靚家居老闆曾育周墮亡一案暫無信息發佈，曾育周死亡，不影響後續合同糾紛、債務等處理。受害者可前往派出所登記相關信息，也可起訴維權。

另據《澎湃新聞》，今年3、4月，廣州花都區一名李先生的父母和靚家居花都門店簽訂了整裝合同，並向公司支付了人民幣14萬元的裝修款，前期裝修工作很順利，但7月18日，工人們突然收到停工通知，李先生的父母趕到門店想協商處理，發現同樣前來維權的有20多人。

門店職員稱，公司總部突然宣布停業，他們員工也覺得很突然，後續怎麼處理只能等公司總部的消息。18日晚，很多消費者去報案，「晚上大家都在排隊做筆錄」。

還有維權者透露，其裝修款已經交了95%，只裝修了一半，18日靚家居銷售人員在電話中稱「公司破產了」，也拖欠公司員工工資，建議他們去報警或起訴。

據《每日經濟新聞》報導，靚家居總部在廣州市天河區珠江新城保利克洛維中景大廈，7月19日上午10時許，樓下已有不少消費者與供應商前來了解情況，但該企業大門緊閉，人去樓空。

有分包靚家居裝修工程的項目經理表示，與靚家居合作已有4年，該企業的工程款發放速度愈來愈慢，以前是18天，後面變成一個月，今年開始是六個月。「我本來想著，結算完就不做了，沒想到還沒結算就出事。」據報導，7月18日上午，靚家居公司仍在正常工作，下午員工陸續離去。

7月19日晚，靚家居一名員工表示，在停止經營之前，公司一直正常發放工資。該員工表示：「現在，我們也在點對點給客戶統計損失，就是已經開工和交錢的客戶，還有就是沒有送貨的客戶登記上去了，會做相應的賠償。針對項目經理、供應商也都在做債權登記了。」

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有大批消費者和承包商到靚家居總部了解情況。（圖／取自每日經濟新聞）
有大批消費者和承包商到靚家居總部了解情況。（圖／取自每日經濟新聞）

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