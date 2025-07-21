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陸第三代量子計算機「本源悟空」 實現多地商業化部署

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸第三代自主超導量子計算機「本源悟空」。（圖／取自香港文匯網）
中國大陸第三代自主超導量子計算機「本源悟空」。（圖／取自香港文匯網）

據香港文匯網報導，7月21日安徽省量子計算工程研究中心披露，中國第三代自主超導量子計算機「本源悟空」已在大陸多地部署，3台不同版本的「本源悟空」量子計算機已分別在超算中心、大學院校及相關部門部署並運行。

報導稱，「本源悟空」是由中國第一家量子計算公司-本源量子自主研製，其實現了從晶片到操作系統的全鏈條國產可控，已部署的3台自主超導量子計算機將分別服務於國家重大科研項目算力支撐、大學量子信息人才培養及特定用途等。

據介紹，目前全球具備量子計算機商業化部署能力的國家僅有3個，分別是美國、加拿大和中國。2024年1月，「本源悟空」全球上線，已為來自全球145個國家和地區用戶完成超53萬個量子計算任務，並已向歐洲大國完成收費算力銷售。

據相關機構預測，未來全球量子計算市場將高達8,000億美元規模。

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