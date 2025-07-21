黃仁勳：有沒有輝達 中國AI市場也會進步

輝達執行長黃仁勳認為，無論有沒有輝達，中國的AI市場都會進步；即使沒有輝達，中國也有華為這樣的科技巨頭，能夠推動AI和晶片產業不斷向前。

黃仁勳上周赴中國進行訪問，並出席第三屆中國國際供應鏈促進博覽會。他在這期間宣布，美國已恢復批准H20晶片銷往中國大陸。

央視網21日刊發黃仁勳的採訪，他就有關H20未能滿足中國市場需求、或可能阻礙本土創新的質疑回應說，中國的創新步伐無法被阻擋，但相信輝達仍能為這一進程作出重要貢獻。

他指出，AI是一個極其複雜的系統，涉及晶片、系統架構、網絡技術、基礎設施、算法乃至最上層的應用服務。AI的發展依賴各層協同創新，但即便某一層進展緩慢，只要工程師足夠聰明，也能通過上下層的突破加以補足，推動整體系統前行。

黃仁勳還提到初創公司深度求索（DeepSeek），稱它研發的R1模型是一項真正意義上的創新，不僅重新設計了模型的運行機制，還最大化發揮了H20架構的潛力，這種做法極具創造性。

他說，Deepseek的大模型雖基於H20晶片開發，但依然取得了世界一流的成果，證明研究人員完全有能力根據不同技術層的特性進行有效適配與優化。

黃仁勳說：「我對中國的創新能力充滿樂觀和信心，不管手頭有什麼資源都能適應。H20雖然不是輝達最頂尖的產品，但能力依然非常出色，正是這種架構定義，甚至可以說創造了現在的AI革命，所以即便放到今天它依然相當出色。」

被問及中國市場對輝達的重要性時，黃仁勳說，中國不是眾多市場中的一個，而是獨一無二的存在。他稱讚中國市場充滿活力、創新力強、發展速度驚人，並稱30年前剛到中國時，只有聯想和長城，現在已經擁有了阿里巴巴、美團、騰訊、百度、小米、比亞迪等傑出企業。

黃仁勳還透露，他在這次訪華期間與中國科技巨頭小米創辦人雷軍見面，並稱兩人合作已久，曾一起做手機，現在又在AI、自動駕駛等多個領域開展合作。

黃仁勳也提到，所有供應商都需要客戶，「而中國這個市場非常獨特，絕對不能掉以輕心」。對於不參與中國市場的意外後果和長期影響，他認為，這雖然難以預測，但懷疑結果不會樂觀。

談及中國科技巨頭華為時，黃仁勳說，這家公司不僅極具創新力，而且規模龐大、技術深厚，還在AI技術、自動駕駛等領域表現出色。他認為，即使沒有輝達，中國的AI也會持續進步，華為一定會找到自己的解決方案。

被問及是否將華為視為競爭對手時，黃仁勳說：「這家公司依然極具競爭力，他們是我們的競爭對手，但仍然可以欽佩和尊重競爭對手，並與他們保持良好的關係，對手不是敵人。世界很大，我希望未來我們能繼續競爭很多年，但我對他們的感情是欽佩、尊重，並且充滿競爭意識。」