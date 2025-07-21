歐盟制裁陸企 陸商務部：將採取措施維護合法權益

針對歐盟宣布在第18輪對俄制裁中將部分中國大陸企業和金融機構列入清單，大陸商務部新聞發言人21日表達堅決反對，並宣稱大陸將採取必要措施，堅決維護中國企業和金融機構的正當合法權益。

商務部網站21日以發言人名義發布新聞稿，回應7月18日歐盟宣布在第18輪對俄制裁中將部分中國大陸企業和金融機構列入清單。

大陸商務部新聞發言人表示，歐盟不顧中方多次交涉和反對，一意孤行，在第18輪對俄制裁中繼續將部分中國企業列入清單，並以「莫須有」的罪名制裁兩家中國金融機構。中方對此強烈不滿、堅決反對。

新聞稿稱，中方一貫反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的單邊制裁。歐方做法有違中歐領導人共識精神，對中歐經貿關係和金融合作造成嚴重負面影響。

大陸商務部新聞發言人表示，中方敦促歐方，立即停止列單中國企業和金融機構的錯誤做法。中國將採取必要措施，堅決維護中國企業和金融機構的正當合法權益。

據歐盟理事會網站消息，第25次中歐領導人峰會將於24日在北京舉行，歐盟理事會主席柯斯塔和執委會主席范德賴恩將會見大陸國家主席習近平和總理李強。此事是否影響中歐領導人峰會值得後續關注。