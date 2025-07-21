陸電動車廠「極氪」「哪吒」被指 以提前投保虛增銷量

中國大陸電動車品牌「極氪」和「哪吒」據報，透過提前為車輛投保的方式虛增銷量，以達成激進的銷售目標。其中，僅哪吒一家公司，就借這種手法虛報逾6萬輛汽車的銷售數據。

路透報導，根據查閱的文件顯示，這兩家公司在車輛尚未實際銷售給車主前，就已為其投保。按照中國汽車行業的註冊規定，這一操作可讓企業將車輛提前計入銷量，從而按時完成月度或季度的銷售目標。

根據哪吒汽車發送給經銷商的記錄副本，從2023年1月至2024年3月，哪吒通過這種方式提前計入銷量的車輛至少達6萬4,719輛，佔公司同期累計報銷11萬7,000輛的一半以上。

此外，中國車廠吉利旗下的高端品牌極氪，也在2024年底通過主要經銷商廈門建發汽車，在廈門採用類似手法虛增銷量。

另據《中國證券報》報導，今年5月以來，極氪被指通過直營門店體系，將大量已投保過戶的庫存車輛當作新車，以「限時優惠」等話術兜售給不知情的消費者，引發大量投訴。

報導稱，這種操作與極氪2024年12月在深圳、廈門兩地公司戶銷量異常的現象高度吻合，不僅涉嫌欺詐消費者，也將「零公里二手車」這一本屬隱秘的行業灰區推至台前，淪為虛報銷量的違規工具。

「零公里」二手車，指的是那些已完成車輛登記手續，名義上屬於「二手車」，但實際行駛里程表幾乎為零的新車。

分析師和投資者通常通過兩組數據評估中國汽車市場表現與庫存水平：一是車企上報行業協會的批發數據，反映廠家至經銷商的出貨量；二是基於「交強險」（機動車交通事故責任強制保險）註冊信息整理的零售數據，顯示實際賣給消費者的數量。

在中國大陸這個全球最大汽車市場，激烈的價格戰和長期產能過剩催生了「零公里二手車」等不規範操作。隨著市場競爭愈發白熱化，汽車行業正面臨一場信任危機與系統性整頓。

據路透早前報導，大陸商務部5月27日召集比亞迪、東風汽車等主要車企、汽車行業協會，以及二手車交易平台，就「零公里」二手車問題展開討論。

上周，中國汽車工業協會旗下雜誌《汽車縱橫》報導，工業和信息化部擬推行「新車登記後六個月內禁止轉二手」的政策。