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中國房市困局連鎖影響 廣州大型裝潢公司倒閉

中央社／ 香港21日電

據報導，受到中國房市困局連鎖負面影響，擁有百家分店的廣州大型裝潢公司「靚家居」資不抵債，上週突然倒閉，公司老闆同時墜樓身亡。

星島日報今天在報導中轉述大陸媒體指出，上週五，大陸網路流傳一份「停業通知」，內容指「靚家居」受房地產行業影響，長期虧損，資不抵債，無力經營，公司決定即日起停業。

網路上影片顯示，不少消費者和供應商上週前往「靚家居」門店維權，一些人已報警求助。

與此同時，警方證實，「靚家居」創始人曾育周17日凌晨在廣州天河區墜樓身亡，初步調查顯示，事件與「個人原因」有關。

報導引述大陸媒體訊息，「靚家居」創立於2001年，總部位於廣州，旗下分店分布於華南地區大型購物中心。

曾育周在家居行業內被稱為「整裝校長」，曾任廣州市政協第10屆委員、廣州市工商聯常務委員、廣東省連鎖協會副會長、廣東省家居建材商會名譽會長、廣東省建築裝飾材料協會副會長、廣東省家居商會執行會長等社會職務。

有大陸網民說，曾育周在建築裝飾行業頗有影響力，他的離去以及「靚家居」的停業，「宣告了一個時代的落幕，大環境不好以及房地產高度膨脹後的滑落，不知有多少人跟着一起墜落」。

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