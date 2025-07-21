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黃仁勳：美國不可能生產所有產品 這不現實也沒必要

聯合報／ 記者林則宏／即時報導
輝達執行長黃仁勳在大陸央視專訪中表示，無論發生什麼，全球供應鏈根本不存在徹底脫鉤的可能性。（圖／截自央視新聞畫面）
輝達執行長黃仁勳在大陸央視專訪中表示，無論發生什麼，全球供應鏈根本不存在徹底脫鉤的可能性。（圖／截自央視新聞畫面）

美國總統川普意圖以高關稅迫使各國到美國設廠生產，不過輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在大陸中央電視台20日晚間播出的專訪中表示，「美國不可能獨自生產所有產品，這既不現實也沒有必要。」黃仁勳在專訪中更不斷強調維持供應鏈全球化的重要性，他指出，全球供應鏈根本不存在徹底脫鉤的可能性。

在央視20日晚間9時30分播出的專訪節目《面對面》中，黃仁勳表示，中國運營著全球數一數二的供應鏈體系，其規模、複雜性、多樣性，製造商的產品類型、技術含量，參與建設中國供應鏈的企業數量，毫無疑問都堪稱是世界級的奇蹟。

黃仁勳指出，中國還為全球其他供應鏈提供設備、控制系統和零組件。「所以說，中國不僅自己做供應鏈，還研發技術和產品幫別人做供應鏈。」

黃仁勳表示，因為全球供應鏈正日益多元化，甚至可以說正變得愈來愈冗餘（redundant），這其實給中國帶來巨大的機會：把自己的供應鏈製造技術推廣到全球，因為世界各地都在新建供應鏈和生產線。

他強調，「有一點不會改變，無論發生什麼，全球供應鏈根本不存在徹底脫鉤的可能性，整個系統太複雜了，永遠都會相互關聯，這種關聯也是大家需要的。」

黃仁勳說，「這正是供應鏈最妙的地方，以當今各行業的複雜程度而言，我們根本無法想像一個供應鏈體系不相互關聯、不相互依存的世界。這種相互吸存不僅是必要條件，更是良性狀態，它能增強我們的抗風險能力。」

黃仁勳指出，全球供應鏈規模非常龐大，而且相互關聯，輝達一方面受益於這個供應鏈：一個極其精密、先進且技術含量極高的供應鏈；同時輝達的供應鏈也是全球性的，輝達在世界各地都有製造合作夥伴。

他表示，「供應鏈」這個詞的誕生，源於多家企業共同支援產品製造的理念。不同於過去那種所有東西都自己生產，供應鏈是把全球各地公司、各國的專長整合起來，這樣一來最終產品的品質，將會比任何企業單打獨鬥做出來的都要好。

因此他認為，「美國不可能獨自生產所有產品，這既不現實也沒有必要。所以這種智慧、這種被稱為『供應鏈』的絕妙創造，確實是我們這一代人想出來的。以前叫『生產製造』，現在叫『供應鏈管理』。雖然生產製造仍是重要部分，但供應鏈整合非常複雜，堪稱人類最大的發明之一。」

黃仁勳

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