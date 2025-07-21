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從投行看大陸／台籍個人贈與大陸房產給配偶稅務分析

經濟日報／ 劉士龍（富拉凱投資銀行會計師）　

台商將個人大陸房產贈與給配偶和繼承或轉讓的納稅有所不同。

之前專欄曾分析，台籍個人將大陸房產透過繼承或贈與給子女的稅收問題，但若直接贈與給配偶，則涉及印花税、契稅、增值稅、土地增值稅、個人所得稅等稅種必須繳納。

1、印花稅

根據《印花稅法》的規定，台籍個人將大陸房產贈與配偶，夫妻雙方皆應按房產市場價的萬分之五繳納印花稅，同時根據《關於進一步支援小微企業和個體工商戶發展有關稅費政策的公告》（財政部稅務總局公告2023年第12號）規定，在2023年1月1日至2027年12月31日間的個人可以減半繳納印花稅。

2、契稅

根據《契稅法》規定，婚姻關係存續期間夫妻間變更土地、房屋權屬，皆可免徵契稅，另外根據《關於契稅法實施後有關優惠政策銜接問題的公告》（財政部 稅務總局公告2021年第29號》，夫妻因離婚分割共同財產發生土地、房屋權屬變更可免徵契稅。

3、增值稅

根據《關於全面推開營業稅改徵增值稅試點的通知》（財稅（2016）36號）中，附件3《營業稅改徵增值稅試點過渡政策的規定》和《土地增值稅暫行條例實施細則》，台籍個人將大陸房產贈與配偶，可免繳增值稅和土地增值稅。

4、台籍個人的個人所得稅

根據《關於個人無償受贈房屋有關個人所得稅問題的通知》（財稅〔2009〕78號），有以下情形的房屋產權無償贈與，對當事雙方不徵收個人所得稅：

房屋產權所有人將房屋產權無償贈與配偶、父母、子女、祖父母、外祖父母、孫子女、外孫子女、兄弟姐妹；所以台籍個人將大陸房產贈與配偶，可免繳個人所得稅。

5、配偶再轉讓房產的個人所得稅

根據《關於加強房地產交易個人無償贈與不動產稅收管理有關問題的通知》（國稅發〔2006〕144號），受贈人取得贈與人無償贈與的不動產後，再次轉讓該項不動產的，在繳納個人所得稅時，以財產轉讓收入減除受贈、轉讓住房過程中繳納的稅金及有關合理費用後的餘額，作為應納稅所得額，按20％的適用稅率計算繳納個人所得稅。

要注意的是，在計徵個人受贈不動產個人所得稅時，不得核定徵收，必須嚴格按照稅法規定據實徵收。

近年大陸房產的增值額較高，造成核定徵收的個人所得稅遠低於據實徵收的稅額，也就是配偶取得贈與的房產再出售，只能適用較高的據實徵收方式繳納個人所得稅。若台商夫妻名下在大陸只有一套房產，且持有期間超過五年，那配偶取得贈送房產後再出售，可適用滿五年唯一免繳個人所得稅的優惠政策。因此，若台商夫妻名下在大陸同一省級區域持有多套房產，台籍個人選擇將房產先出售給配偶，配偶再出售的綜合稅負會遠低於贈送方式。

 (本文發自上海，網址www.myChinaBusiness.com)

配偶 房產 房屋

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