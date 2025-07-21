立訊機器人總部 年底投產

大陸知名蘋果鏈公司立訊精密旗下子公司立訊機器人總部基地加緊建設，計劃於年底竣工並投產，預計年產值超過人民幣百億。

分析指，這項投資凸顯立訊從傳統代工向高科技企業轉型的決心，持續邁向成為全球汽車Tier 1領導廠商的目標。

界面新聞報導，立訊機器人總部基地本月19日開工，總投資達人民幣50億元（約新台幣205億元），預計年底竣工投產，年產值預計達人民幣100億元。

該基地選址於常熟智算未來城，占地66畝，計劃建設14.5萬平方公尺的產業及研發設施，專注工業自動化裝備、機器人及核心零件的研發、製造和銷售。立訊將引進3,000名專業人才，並整合AI視覺、高精度感測與精準傳動技術，為全球企業提供服務。

立訊精密為全球500強企業，專注於消費電子、汽車和通訊產品的智慧製造。近期，該公司加大在蘇州的投資，布局智慧終端、耳機及汽車零部件等項目，推動產業升級。

銀柿財經分析，立訊機器人項目的落地象徵著立訊精密轉型為高科技企業，並逐步脫離「代工」標籤。隨著產品線升級及在汽車與通訊領域的突破，立訊持續落實成為全球汽車Tier 1領導廠商目標邁進。

相關數據顯示，立訊精密2024年消費電子業務營收增速放緩至13.65%，但車聯網業務年增達48.69%，顯示「轉型為高附加價值產業的迫切性」。立訊已追加投資江蘇立訊機器人，累計注資超過了人民幣一億元，釋放加碼布局機器人賽道的訊號。

目前，立訊在工業與消費兩端並行發展。與中國聯通合作研發人形機器人，專注高危作業替代與設備巡檢，並計劃推出智慧家居掃地機器人，進軍兆元級的家電市場。

另外，立訊年報顯示，其自研1.6T OSFP ACC有源銅纜已應用於高階資料中心，支撐AI訓練，為機器人零組件提供技術支持。