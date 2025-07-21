快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

立訊機器人總部 年底投產

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸知名蘋果鏈公司立訊精密旗下子公司立訊機器人總部基地加緊建設，計劃於年底竣工並投產，預計年產值超過人民幣百億。

分析指，這項投資凸顯立訊從傳統代工向高科技企業轉型的決心，持續邁向成為全球汽車Tier 1領導廠商的目標。

界面新聞報導，立訊機器人總部基地本月19日開工，總投資達人民幣50億元（約新台幣205億元），預計年底竣工投產，年產值預計達人民幣100億元。

該基地選址於常熟智算未來城，占地66畝，計劃建設14.5萬平方公尺的產業及研發設施，專注工業自動化裝備、機器人及核心零件的研發、製造和銷售。立訊將引進3,000名專業人才，並整合AI視覺、高精度感測與精準傳動技術，為全球企業提供服務。

立訊精密為全球500強企業，專注於消費電子、汽車和通訊產品的智慧製造。近期，該公司加大在蘇州的投資，布局智慧終端、耳機及汽車零部件等項目，推動產業升級。

銀柿財經分析，立訊機器人項目的落地象徵著立訊精密轉型為高科技企業，並逐步脫離「代工」標籤。隨著產品線升級及在汽車與通訊領域的突破，立訊持續落實成為全球汽車Tier 1領導廠商目標邁進。

相關數據顯示，立訊精密2024年消費電子業務營收增速放緩至13.65%，但車聯網業務年增達48.69%，顯示「轉型為高附加價值產業的迫切性」。立訊已追加投資江蘇立訊機器人，累計注資超過了人民幣一億元，釋放加碼布局機器人賽道的訊號。

目前，立訊在工業與消費兩端並行發展。與中國聯通合作研發人形機器人，專注高危作業替代與設備巡檢，並計劃推出智慧家居掃地機器人，進軍兆元級的家電市場。

另外，立訊年報顯示，其自研1.6T OSFP ACC有源銅纜已應用於高階資料中心，支撐AI訓練，為機器人零組件提供技術支持。

達人 立訊精密 人民幣

延伸閱讀

AI機器人大進擊！輝達強攻人形機器人 看好將成為下一個兆級美元產業

中小企業永續轉型／馳綠環保材料 走出新路

北京鏈博會 現役邊防機器人亮相

漸入佳境！3星座下半年事業越來越好...射手靈光乍現、他遇貴人扶持

相關新聞

陸稀土出口美國飆升六倍 本月出貨可望進一步回升

最新數據顯示，大陸6月對美國的稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍，顯示中美達成貿易協議後，大陸稀土關鍵礦產對外供應已急劇復甦。...

新稅效應！官方調降消費稅起徵點 陸豪車市場將洗牌

大陸昨（20）日起下調超豪華小汽車消費稅起徵點至人民幣90萬元，並納入新能源車型，引發市場震盪。業界分析，短期或掀搶購潮...

「零公里二手車」亂象 陸媒曝：陸工信部擬禁新車登記半年內轉二手

大陸車市「零公里二手車」亂象橫生。近日，有陸媒透露，大陸工信部擬推出新政策，禁止新車登記後6個月內轉賣為二手車，遏制近期...

陸產GPU廠全面啟動IPO 拚當陸版輝達

瀚博半導體近日獲上市輔導備案登記，擬在A股IPO，截至目前，大陸國內主要GPU企業幾乎均已啟動IPO。這也意味在輝達CE...

立訊機器人總部 年底投產

大陸知名蘋果鏈公司立訊精密旗下子公司立訊機器人總部基地加緊建設，計劃於年底竣工並投產，預計年產值超過人民幣百億。

DDR4漲價 衝擊陸中低端手機鏈 牽動全年出貨量

市場消息傳出，記憶體大廠三星、SK海力士、美光等向終端客戶公布新一輪合約價，DDR4、LPDDR4X由於進入產品生命周期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。