DDR4漲價 衝擊陸中低端手機鏈 牽動全年出貨量

市場消息傳出，記憶體大廠三星、SK海力士、美光等向終端客戶公布新一輪合約價，DDR4、LPDDR4X由於進入產品生命周期末期，引發市場積極備貨舊世代產品而出現漲價。這場由供給收縮引發的漲價，正衝擊大陸中低端手機產業鏈。

中國經營報報導，IDC中國高級分析師郭天翔指出，隨著幾大記憶體原廠調整產能引發記憶體價格上漲，下半年手機低端產品成本會明顯上升，一些廠商可能會調整低端產品生產計畫，有可能會影響到2025年全球手機市場的出貨量預期。

DDR4和LPDDR4是兩種不同類型的記憶體，二者主要區別在於功耗和性能，DDR4適用於桌面和筆記型電腦等高性能電腦，而LPDDR4則主要應用在智慧手機、智慧手表等對功耗、體積敏感的產品。LPDDR4X可以看作是LPDDR4的省電優化版本，功耗更低、更省電。

TrendForce集邦諮詢最新研究顯示，隨著LPDDR4X的供給受限，手機品牌將優先針對可轉換的產品加速測試LPDDR5X，至於廣大的低端產品，如4G處理器晶片等，品牌雖欲轉往LPDDR5X，但礙於處理器適配性的限制，初期轉進空間仍相當受限，需通過產業升級至5G等方式來更大規模地帶動，大量中低端手機處理器無法立即適配更新LPDDR5X。