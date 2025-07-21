陸產GPU廠全面啟動IPO 拚當陸版輝達

瀚博半導體近日獲上市輔導備案登記，擬在A股IPO，截至目前，大陸國內主要GPU企業幾乎均已啟動IPO。這也意味在輝達CEO黃仁勳宣布H20晶片可出口中國大陸同時，大陸國產GPU正加緊速度集資發展，期待能成為陸版輝達。

瀚博半導體是一家高端GPU晶片商，成立於2018年12月，註冊地為上海，為智能核心算力和圖形渲染提供全棧式晶片解決方案，現已擁有自主研發的核心IP及兩代GPU晶片，提供圖形渲染GPU、資料中心GPU和邊緣GPU三大產品線。

科創板日報報導，持續不斷的研發進展也為瀚博半導體吸引了一眾知名投資機構的加入，且多輪融資金額巨大。目前，瀚博半導體投資方包括天狼星資本、耀途資本、快手戰投、紅點創投、五源資本、賽富投資基金、中國互聯網投資基金、經緯創投、阿里巴巴、人保資本、基石資本、招商局資本、海通開元、聯發科等知名機構投資。

摩爾線程與沐曦股份在6月30日同步向上交所遞交科創板IPO申請，擬分別募資人民幣80億元和39.04億元。加上此前已上市的寒武紀、處於輔導階段的壁仞科技與燧原科技，大陸國產GPU「四小龍」均已啟動上市。

黃仁勳近日三度訪京，他在北京表示，美國政府已經批准了輝達的出口許可，將開始向中國市場銷售H20晶片。但據美國科技業消息網站The Information報導，輝達已告知其中國客戶H20晶片供應有限，且不打算重啟生產。