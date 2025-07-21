快訊

世大運／馮翊新獨拿2點 桌球男團過中國高牆奪隊史首金

聽新聞
0:00 / 0:00

陸稀土出口美國飆升六倍 本月出貨可望進一步回升

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸6月對美國的稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍。 （路透）
大陸6月對美國的稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍。 （路透）

最新數據顯示，大陸6月對美國稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍，顯示中美達成貿易協議後，大陸稀土關鍵礦產對外供應已急劇復甦。分析表示，隨著6月更多出口商獲得許可證，7月稀土磁鐵出貨量可能會進一步回升。

路透引述大陸海關總署昨（20）日發布數據顯示，全球最大稀土磁鐵生產國中國大陸6月對美國的出口量激增至353公噸，較5月僅46公噸增長660%，但仍較去年同期下滑52％。

報導指出，美國與輝達（NVIDIA）公司於6月達成協議，商討解決中方向美國運送稀土礦物和磁鐵的問題。作為談判的一部分，輝達當時就計劃恢復向中國大陸銷售其H20 AI晶片。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

中國大陸占全球稀土磁鐵供應量的90%以上，為反制美國關稅政策，大陸官方於4月初決定將幾種稀土產品添加到出口限制清單中。由於獲得出口許可證所需的時間過長，4月和5月發貨量大幅下降，令全球供應商感到不安，迫使中國大陸以外的一些汽車製造商因稀土短缺而停止部分生產。

在中美瑞士日內瓦談判後，大陸商務部5月中旬宣布此前被列入出口管制名單的28家美國實體，即日起獲暫停禁令90日，大陸出口商可以申請向這些企業出口軍民兩用產品，包含稀土。

大陸商務部6月起加快合規稀土出口審批，但優先向歐洲、越南等市場放行，緩解全球供應鏈緊張。例如德國福斯、寶馬獲部分磁材供應，美國企業（如通用、特斯拉）仍受較嚴格限制。

大陸海關總署數據顯示，6月大陸稀土出口7,742.2噸；相比5月的5,864.6 噸，月增長幅度超過30%。1至6月累計出口32,569.2噸，年增11.9%。在中方管制稀土出口狀態下，稀土貿易數據備受關注。

路透引述分析表示，隨著6月更多出口商獲得許可證，7月磁鐵出貨量可能會進一步回升。然而，在有限開放的背後，中國大陸對關鍵稀土元素的管控力度絲毫未減，重稀土等戰略資源的出口仍受嚴格限制。比如對鏑、鋱等重稀土元素保持嚴格配額限制，這些元素是高端磁鐵、新能源設備等戰略產業的核心材料，其供應直接關係到全球產業鏈安全。

美國 稀土

延伸閱讀

陸6月對美出口稀土 暴增逾6倍

H20晶片解禁下的博弈…陸GPU晶片巨頭全線啟動IPO 盼成陸版輝達

黑石集團退出收購TikTok美國業務 路透：凸顯交易複雜性

能賣卻沒貨賣…Nvidia告知中國客戶：H20只賣庫存供應有限

相關新聞

陸稀土出口美國飆升六倍 本月出貨可望進一步回升

最新數據顯示，大陸6月對美國的稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍，顯示中美達成貿易協議後，大陸稀土關鍵礦產對外供應已急劇復甦。...

新稅效應！官方調降消費稅起徵點 陸豪車市場將洗牌

大陸昨（20）日起下調超豪華小汽車消費稅起徵點至人民幣90萬元，並納入新能源車型，引發市場震盪。業界分析，短期或掀搶購潮...

「零公里二手車」亂象 陸媒曝：陸工信部擬禁新車登記半年內轉二手

大陸車市「零公里二手車」亂象橫生。近日，有陸媒透露，大陸工信部擬推出新政策，禁止新車登記後6個月內轉賣為二手車，遏制近期...

陸產GPU廠全面啟動IPO 拚當陸版輝達

瀚博半導體近日獲上市輔導備案登記，擬在A股IPO，截至目前，大陸國內主要GPU企業幾乎均已啟動IPO。這也意味在輝達CE...

立訊機器人總部 年底投產

大陸知名蘋果鏈公司立訊精密旗下子公司立訊機器人總部基地加緊建設，計劃於年底竣工並投產，預計年產值超過人民幣百億。

DDR4漲價 衝擊陸中低端手機鏈 牽動全年出貨量

市場消息傳出，記憶體大廠三星、SK海力士、美光等向終端客戶公布新一輪合約價，DDR4、LPDDR4X由於進入產品生命周期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。