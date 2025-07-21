陸稀土出口美國飆升六倍 本月出貨可望進一步回升

最新數據顯示，大陸6月對美國的稀土磁鐵出口較5月飆升逾六倍，顯示中美達成貿易協議後，大陸稀土關鍵礦產對外供應已急劇復甦。分析表示，隨著6月更多出口商獲得許可證，7月稀土磁鐵出貨量可能會進一步回升。

路透引述大陸海關總署昨（20）日發布數據顯示，全球最大稀土磁鐵生產國中國大陸6月對美國的出口量激增至353公噸，較5月僅46公噸增長660%，但仍較去年同期下滑52％。

報導指出，美國與輝達（NVIDIA）公司於6月達成協議，商討解決中方向美國運送稀土礦物和磁鐵的問題。作為談判的一部分，輝達當時就計劃恢復向中國大陸銷售其H20 AI晶片。

圖／經濟日報提供

中國大陸占全球稀土磁鐵供應量的90%以上，為反制美國關稅政策，大陸官方於4月初決定將幾種稀土產品添加到出口限制清單中。由於獲得出口許可證所需的時間過長，4月和5月發貨量大幅下降，令全球供應商感到不安，迫使中國大陸以外的一些汽車製造商因稀土短缺而停止部分生產。

在中美瑞士日內瓦談判後，大陸商務部5月中旬宣布此前被列入出口管制名單的28家美國實體，即日起獲暫停禁令90日，大陸出口商可以申請向這些企業出口軍民兩用產品，包含稀土。

大陸商務部6月起加快合規稀土出口審批，但優先向歐洲、越南等市場放行，緩解全球供應鏈緊張。例如德國福斯、寶馬獲部分磁材供應，美國企業（如通用、特斯拉）仍受較嚴格限制。

大陸海關總署數據顯示，6月大陸稀土出口7,742.2噸；相比5月的5,864.6 噸，月增長幅度超過30%。1至6月累計出口32,569.2噸，年增11.9%。在中方管制稀土出口狀態下，稀土貿易數據備受關注。

路透引述分析表示，隨著6月更多出口商獲得許可證，7月磁鐵出貨量可能會進一步回升。然而，在有限開放的背後，中國大陸對關鍵稀土元素的管控力度絲毫未減，重稀土等戰略資源的出口仍受嚴格限制。比如對鏑、鋱等重稀土元素保持嚴格配額限制，這些元素是高端磁鐵、新能源設備等戰略產業的核心材料，其供應直接關係到全球產業鏈安全。