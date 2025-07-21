eSIM 最快年底可用在大陸手機上

儘管目前大陸電信商對eSIM服務落地在手機端仍較為謹慎，但手機上能否支持以及何時支持備受業內關注與期待。有手機廠商人士表示，支持eSIM功能的手機，預計要到年底才會迎來首批上市。

中國經營報報導，大陸手機領域eSIM的發展相對緩慢，Omdia資深首席分析師楊光認為，主要是由於電信商對用戶流失的擔憂，因eSIM會降低用戶轉換電信商的門檻，也增加電信商之間的競爭壓力，目前全球電信商對eSIM在手機上的應用均持謹慎態度。

從市場現狀來看，當前支持eSIM功能的手機，主要存在於2018年後的國際版本旗艦手機，例如iPhone、三星、谷歌Pixel、折疊螢幕設備及部分安卓高端機型，大陸國行版手機因政策限制普遍捨棄了eSIM功能。

先前就有數碼博主爆料稱，大陸eSIM服務正處於測試階段，主要由蘋果方面推動，未來或將應用於傳聞中極為輕薄的iPhone 17 Air。此外，還有消息稱，今年第3季發布的華為三折疊手機Mate XTs會使用eSIM技術。