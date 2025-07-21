OPPO智慧表上線 eSIM相關業務恢復商用首例

大陸手機品牌OPPO，日前宣布Watch X2系列智慧手表，率先上線中國移動「一號雙終端」eSIM業務，成為2023年暫停後首個在消費級終端實現eSIM商用的案例。

中國聯通則悄悄上線eSIM手機業務測試頁面，顯示「在eSIM手機商用試驗階段，首次辦理本業務的用戶需透過線下通路辦理」，不過該頁面隨即被撤下。

eSIM是一種嵌入式的用戶識別模組，可讓消費者啟用電信業者的行動方案，而不需要在裝置中插入任何物件。eSIM能帶來許多好處，比如可以免去漫遊費用，還能更輕鬆地更換電信業運營商。

大陸電信商相關人士確認，電信商eSIM業務的確已經恢復，但仍集中在物聯網及智慧穿戴領域。

中國經營報報導，Omdia資深首席分析師楊光分析，eSIM在智慧手表、可穿戴設備上的應用進展較快，主要是因為電信商視為新業務進行拓展，同時消費者購買設備後可透過線上通路直接啟動服務，提升便利性。

eSIM技術由蘋果公司首先提出。在大陸，三大電信商早在2018年左右就推出過一號雙終端和獨立eSIM業務。但在2023年，eSIM因「業務維護升級」被按下暫停鍵。

三大電信商已低調恢復eSIM業務，但僅限物聯網與可穿戴領域，手機eSIM業務尚未落地。

而中國移動和中國電信都在對相關系統進行升級和優化，後續業務將逐步開放。而中國聯通步伐最快，目前中國聯通已在天津、北京、河北等25個省市重啟eSIM功能，並計畫年內覆蓋全大陸。

隨著今年大陸電信商又重啟eSIM，也代表該技術在大陸發展將駛入快車道。2025年，中國聯通在巴塞隆納世界移動通信大會（MWC 2025）期間與GSMA聯合發佈「AI全時空連接」行動計畫，聚焦AI、5G-A和eSIM技術的融合發展。

6月的上海MWC期間，GSMA又聯合中國聯通推出首屆eSIM專題展，並舉行eSIM峰會。中國聯通代表首次明確表態：「2025年開始，中國eSIM將進入快車道。」