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新稅效應！官方調降消費稅起徵點 陸豪車市場將洗牌

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
業界分析，官方調降消費稅起徵點的舉動，長期有利大陸國產高階車突圍。（網路照片）
業界分析，官方調降消費稅起徵點的舉動，長期有利大陸國產高階車突圍。（網路照片）

大陸昨（20）日起下調超豪華小汽車消費稅起徵點至人民幣90萬元，並納入新能源車型，引發市場震盪。業界分析，短期或掀搶購潮，長期有利大陸國產高階車突圍，料大陸豪華汽車市場新一輪洗牌恐要開始。

大陸財政部、稅務總局近日發布「關於調整超豪華小汽車消費稅政策的公告」，將超豪華小汽車徵收範圍由零售價格（不含增值稅）每輛人民幣130萬元調降為每輛90萬元，並首次將純電動、燃料電池等各類動力乘用車與中輕型商用客車納入徵稅範圍。而二手超豪華小汽車則不重複徵稅，新規將自7月20日起實施。

此後，售價不含稅達人民幣90萬元（含稅約人民幣101.7萬元）以上的豪車，將加徵等同車價10%、約人民幣九萬元的消費稅。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

時代財經指，由於新規徵稅範圍擴大，原本免於課稅的車型，如BMW 7系列、保時捷Cayenne等售價介於人民幣90至140萬元間的車款，如今也納入徵收。新能源高端車如仰望U8、尊界S800等同樣受影響。不過，新規僅於零售端徵收，與進口燃油車在進口端即徵稅負擔相對較輕。

第一財經提到，捷豹路虎中國宣布，自7月20日至月底期間，消費者如購買指定車款並開具發票，其新增消費稅將由原廠全額承擔，藉此穩定買氣。而在新規上路首日，多家豪車4S店客流亦出現增多現象，但銷售人員坦言購車成本上升恐致短期銷量下滑。業界人士則認為，短期內消費者將進入觀望期。

時代周報分析，此次新規將納稅點從進口環節轉至零售端，反而有利大陸國產新能源高階品牌因應。國際智慧運載科技協會秘書長張翔指，自主品牌享有本地供應鏈、電動化與智能化優勢，加上本次新規在零售端徵稅，成本壓力相對可控，更具價格調整彈性。

大陸乘聯會秘書長崔東樹指，將超豪華小汽車門檻下調至人民幣90萬元反映車市變化，並未實質擴大稅負。

儘管如此，大陸傳統豪華品牌壓力仍重。大陸官方數據顯示，今年上半年，BMW在大陸銷量年減15.5%，為31.8萬輛；賓士年減9%，為34.1萬輛；保時捷則減少28%，僅售出2.1萬輛。時代財經直言，「豪華汽車市場的新一輪洗牌，恐怕要開始了。」

消費稅 售價 人民幣

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