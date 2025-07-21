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Lexus上半年在陸銷量 逆勢勁揚

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

在大陸進口車整體遭遇「寒冬」之際，Lexus（陸稱：雷克薩斯）逆勢突圍，成為2025年上半年唯一實現年比正增長的進口豪華車品牌，在大陸市場銷量突破8.5萬輛，居進口豪華車銷售冠軍。

大陸汽車網站易車網近日發布今（2025）年上半年及6月進口車及車型的銷售前二十名名單，顯示在進口車品牌銷售榜中，大陸進口車的銷售規模進一步萎縮，在前十名，除Lexus年比增長12.2%外，其餘品牌全線大跌。

具體來看，Lexus以91,222輛的進口成績，成為大陸境內進口車銷冠品牌。遠超第二、第三名的賓士和BMW，賓士上半年累計進口量54,221輛，年減12.5%，而BMW上半年進口量34,633輛，位居第三名，較去年下滑26.8%。

經濟觀察報指，大陸市場已超越單一市場範疇，對外資品牌尤其是豪華品牌而言，成為檢驗品牌綜合能力的「試金石」。Lexus也將大陸市場視為全球戰略佈局的核心，今年來持續發力布局，在上海建廠及推出全新一代ES純電版。

金融界分析稱，進口豪華車市正經歷深度調整，德系三強（BMW、賓士、奧迪）普遍承壓，Lexus卻能夠逆勢成長，反映其品牌策略成效。穩健的產品節奏與高端定位，使其避開價格戰泥淖，持續贏得消費者信賴。

規模 品牌 BMW

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