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麥當勞中國CEO：大陸擴店 全球最快
麥當勞中國首席執行官（CEO）張家茵在第三屆鏈博會期間接受採訪時稱，中國大陸是麥當勞全球餐廳數量增長最快的市場，當前全球每年有超過一半的麥當勞新餐廳在中國大陸開設。
中新社報導，今年是麥當勞進入中國大陸的第35周年。張家茵說，現在麥當勞在大陸的餐廳數量超過7000家，今年預計新開餐廳1000家，平均每10小時就有一家新餐廳開業。
目前，麥當勞中國有超過3億會員，每年服務超過13億人次，有超過1.4億用戶在使用其App，超過90%的訂單來自各類數位化渠道。
張家茵透露，2024年到2028年五年內，麥當勞計畫投入40億元人民幣，進行數位化研發與創新，助力餐飲行業產業升級和新質生產力發展。麥當勞中國的一系列轉型與創新，為麥當勞全球的發展提供了經驗。一系列來自中國本土的創新成果反哺全球，例如數位化、外送經驗已在全球麥當勞系統中分享。
本屆鏈博會期間，麥當勞中國和11家核心供應商聯合發布「麥鏈」倡議，專注可持續發展、深化協作共贏、建設數智鏈條，打造面向未來的中國麥鏈供應網路。
張家茵說，中國大陸市場的巨大潛力，為麥當勞提供增長機遇，未來會繼續和中國市場相向而行。
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