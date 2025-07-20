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陸外送平台大打補貼戰 官方出手暫休兵

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

在大陸官方強力制止「內捲」競爭下，持續數周的周末「外送補貼大戰」降溫。昨日美團「零元購」券領取難度加大，大額外送消費券也消失。「免費奶茶沒了」登上社群熱門話題。

大陸國家市場監管總局近日約談餓了麼、美團、京東三間外送平台企業，要求進一步規範促銷行為，理性競爭。此外，超過十個省市的餐飲行業協會也呼籲外送平台停止內捲式競爭。

綜合陸媒報導，歷經兩個瘋狂大撒免費券的周六後，三大外送平台補貼戰十九日仍持續，但力度明顯收斂。這一輪補貼最多的淘寶閃購，「零元購」免單券幾乎銷聲匿跡或縮水。美團外送平台也沒有免費券，最大優惠券是「滿四十二減十四元」。京東外賣平台也搜尋不到「零元購」產品。

針對前述約談行動，大陸國家市場監管總局指，要求相關平台企業嚴格遵守大陸電子商務法、反不正當競爭法、食品安全法等規定，規範促銷行為，共同構建多方共贏的良好生態。

這一輪外送大戰明顯休兵後，大陸網上可見消費者紛紛哀號「免費奶茶沒了」，還成為社群熱門話題。但也有不少網友支持官方約談外賣平台，「良性競爭，要不然商家難以生存」、「食品安全搞好是第一要務」。武漢市民黃女士說，即使有平台補貼，一分錢一分貨仍是硬道理，有些超低價的外送在品質上也同步「縮水了」。

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