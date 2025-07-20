「零公里二手車」亂象 陸媒曝：陸工信部擬禁新車登記半年內轉二手

大陸車市「零公里二手車」亂象橫生。近日，有陸媒透露，大陸工信部擬推出新政策，禁止新車登記後6個月內轉賣為二手車，遏制近期新車以二手車名義流入市場的零公里二手車亂象。

證券時報指，據大陸汽車資訊平台「懂車帝」，目前大陸約有78輛小米YU7「2025款超長續航高性能四驅MAX版」在販售。從售價來看，這輛二手車其最低價格為每輛人民幣36.29萬元（下同），最高價格更是達到每輛39.68萬元。其中，小米YU7 MAX版本起售價僅每輛32.99萬元，即便是車主有一些選裝，這一批二手小米YU7 MAX的價格仍是溢價數萬元。

中國汽車工業協會官方媒體汽車縱橫在19日於微信公眾號上發布的一篇關於「零公里二手車」亂象的報導指，零公里二手車出現在大陸多個二手車交易平台上，幾乎涵蓋當下所有主流汽車品牌，售價也比全新車型低15%至20%。這類二手車表面光鮮，實際暗藏經濟損失、行車安全等隱憂。

文章透露，大陸工信部擬推行「新車登記後6個月內禁止轉二手」的政策，從源頭阻斷套利空間。文章提到，在本次零公里二手車亂象引發廣泛關注之前，這在大陸汽車出口領域已暗流湧動，成為部分車商鑽政策空子、謀取不當利益的「灰色地帶」。由於不同國家的政策導向存在差異，新車與二手車之間的二手車單明確地提供這一點這些商家將國內新車上牌後，以二手車名義出口，藉此繞開進出口管制和高額關稅。

文章寫道，一些汽車製造商面臨產能過剩的問題，甚至出現工廠閒置的現象。為維持產能的使用率，製造商可能會透過自行註冊的方式，將未售出的新車轉變為零公里二手車，以美化銷售數據、快速回籠資金。

文章還稱，對於消費者而言，價格低廉、車況嶄新的「零公里二手車」看似是「撿漏」的捷徑，實則暗藏巨大風險。多數「零公里二手車」無法享有廠商提供的完整三電系統（電瓶、馬達、電控）保固，一旦核心零件故障，消費者將面臨高額維修費用。

文章指，大陸監管部門已採取行動。面對零公里二手車氾濫的問題，大陸商務部據報在5月召集行業機構及汽車製造商召開閉門會議，明確要求強化全流程監管，建立信用評價體系；工信部也擬推行「新車登記後六個月內禁止轉二手」的政策，從源頭阻斷套利空間。

此外，大陸汽車流通協會則計畫推動建立二手車出口唯一編碼制度，奇瑞、比亞迪等企業已啟動經銷商違規上牌追責機制。中汽協則發布「關於維護公平競爭秩序促進行業健康發展的倡議」，明確表示支持企業通過正常的方式參與市場競爭，堅決反對無底線的「價格戰」。