美國會質疑華為與西班牙合作 陸駐西使館：堅決捍衛合法權益

近日，大陸科技巨頭華為傳出贏得西班牙內政部一份價值1230萬歐元的合約，用於儲存該國執法機構及情報部門的司法授權竊聽資料，引發美國國會議員對美西情報共享的質疑。對此，中國大陸駐西班牙使館表示，強烈反對並將堅決捍衛中國企業合法、正當權益。強調儲存的所有資訊由用戶獨家控制。中方希望美方尊重科學和常識，不要信口雌黃。

中國大陸駐西班牙使館20日晚間在微信公眾號指出，西班牙當地記者提問，近日，美國眾議院情報委員會發表聲明就西班牙相關部門購買華為相關產品大放厥詞，惡意抹黑中國企業和產品，妄稱不僅危害西班牙國家安全，也威脅到盟友安全。請問使館有何評論？

中國大陸駐西班牙使館發言人表示，這是典型的霸凌行徑。一段時期以來，美方在全球範圍抹黑、限止和打擊特定中國企業，已成為赤裸裸的反華政治操弄。此次針對華為產品的攻擊，正是美方泛化國家安全概念，將經貿問題政治化，對中國企業進行惡意封鎖打壓的又一例證。美方從來就沒有拿出有說服力的證據。中方對此表示強烈反對並將堅決捍衛中國企業合法、正當權益。

發言人續指，中國政府一貫要求中國企業在依法合規的基礎上展開對外經濟合作。華為在西市場銷售所有產品均完全符合西國法律法規以及適用的產品准入標準和範圍。有關產品無法從外部訪問數據，是安全的。其中儲存的所有資訊由用戶獨家控制。中方希望美方尊重科學和常識，不要信口雌黃。

發言人最後說道，中西雙方在相互尊重、平等互利的基礎上展開經貿合作，不應受到任何第三方的干預和限制。中國充分相信西國作為法治國家，根據市場公開透明原則和現行法律，為中國企業在當地正常經營合作提供公正、公平、非歧視的營商環境。