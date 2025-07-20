2年漲1倍！3桶羽毛球抵1克黃金….陸球友哀嚎

近期體育巨頭品牌尤尼克斯（YONEX）再次調價，自7月1日起多款羽毛球漲價，在電商平台熱賣款AS-05從今年4月的每桶人民幣275元（約新台幣1,100元），上漲至350元（約新台幣1,400元），漲幅近30%，相當於70斤雞蛋、40斤豬肉。據陸媒統計，兩年內高端羽毛球價格漲幅達100%，3桶羽毛球價格能抵1克黃金。

從台灣購物網站上，一款YONEX型號AS-30的比賽用球一打逾1,100元。顯示打球的成本越來越高。而大陸的Yonex該款羽毛球在調價後的價格達到人民幣415元（約新台幣1,660元）。

根據18日數據，大陸1克黃金的原料價格（基礎金價）約為人民幣774.58元，而品牌金店的零售價普遍在每克人民幣969至1,008元之間。等於三打的羽毛球超過1克零售黃金的價格。

對於羽毛球運動興盛的大陸社會而言，再度漲價十分有感。有大陸球友慨嘆「以前打球叫減肥，現在叫割肉」，曾經的國民運動，正快要成為「貴族運動」。

近年羽毛球價格只漲不跌，此前陸媒報導，濟南一家體育用品店工作人員展示記帳本，記錄了羽毛球價格近期變化。尤尼克斯品牌其一款熱門型號的9號球，去年6月售價為100元一桶（12個），今年已飆升至180元一桶，且經常缺貨。這次調價是尤尼克斯中國自去年7月以後的又一次漲價，而尤尼克斯日本在今年上半年也官宣過兩次漲價。

今年4月，包括威克多在內的多個知名羽毛球品牌宣布漲價，漲幅範圍達到5%—29%。羽毛球漲價帶動二手球的需求，電商平台上目前有大量二手羽毛球出售，作訓練耗材使用，八成到九五成新為主，一打球的價格從人民幣20-100元不等。

對於羽毛球價格飛漲，主因有二：一方面是羽毛球原材料供應減少，據《中國畜牧雜誌》，2024年肉鴨出欄量較2020年減少約10%；另一方面則是不斷上漲的體育運動消費熱情，2.5億羽毛球愛好者已經打出人民幣1,000億規模大市場。