中國零公里二手車氾濫 官方擬規定新車半年禁轉售

中國「零公里二手車」過於氾濫，被認為催化汽車價格戰，致使獲利越來越低的新能源汽車市場雪上加霜。有消息指出，中國工信部擬推行「新車登記後6個月內禁止轉二手」的政策因應。

今年6月，長城汽車董事長魏建軍在行業論壇上說，「3000、4000家二手車平台都在賣零公里車，這是行業毒瘤」，將「零公里二手車」推向輿論風口。

中國汽車流通協會數據顯示，2024年中國二手車市場中「登記日期小於等於3個月、里程數小於等於50公里」的車輛占比已達12.7%，其中新能源車型占比超60%。

中國汽車工業協會旗下雜誌「汽車縱橫」19日在其微信公眾號發文，談「零公里二手車」亂象，並透露工信部打算推行「新車登記6個月內禁止轉二手」的政策，從源頭阻斷套利空間。

「零公里二手車」指雖已完成註冊登記，但幾乎未被實際使用、行駛里程極低的車輛，其里程數通常接近於0公里。其來源包括車企清庫存的老款產品、經銷商為衝刺業績而自行購買但未使用、運輸過程中出現損傷的車輛，以及展示用車等。

文章指出，當下「零公里二手車」大量湧現也與新能源汽車市場愈演愈烈的價格戰存在深度關聯。一些汽車製造商面臨了產能過剩的問題，甚至出現了工廠閒置的現象。為了保持產能的使用率，製造商可能會通過自行註冊的方式，將未售出的新車轉變為零公里二手車，以此美化銷售數據、快速回籠資金。

文章說，這些名義上是二手車、實則近乎新車的車輛，成了車市價格戰的催化劑。2024年，一款熱門小型純電動汽車一年的保值率表現尚可，但到了2025年，其保值率大幅下滑。同時，2024年新能源二手車整體保值率明顯低於同年燃油車。

有些「零公里二手車」透過平行出口短暫出國後又回流中國市場，售價比新車便宜約15%，進一步壓縮了二手車市場的合理價格區間。

文章指出，甚至有車商利用「以舊換新」政策，用報廢車置換「零公里二手車」套取人民幣1.5萬（約新台幣6萬元）至2萬元國家補貼，再低價拋售。山西某車商甚至透過偽造舊車交易記錄，單月套取補貼超百萬元。

至於官方對策，文章說，工信部擬推行「新車登記後6個月內禁止轉二手」的政策，從源頭阻斷套利空間；中國汽車流通協會則計劃推動建立二手車出口唯一編碼制度，奇瑞、比亞迪等企業已啟動經銷商違規上牌追責機制。

「大河報」曾報導，商務部消費促進司5月28日召開閉門會議，召集比亞迪、東風汽車、瓜子二手車等車企及行業機構，就「零公里二手車」問題展開研討。