逼近美國！大陸2024年獨角獸市值突破1.2兆美元

據大陸智庫發布最新研究報告顯示，2024年中國獨角獸企業達372家，總估值突破1.2兆美元，總估值正逐漸逼近美國。其中，集成電路以56家企業、1,618億美元估值連續四年領跑，商業航天以150%增速成為增長最快領域，前沿科技企業佔比高達70.2%。

獨角獸企業一般指成立時間不超過10年、估值超過10億美元，且具備獨有核心技術、獨特競爭優勢和市場潛力的未上市公司。

新華社報導，2025中國（深圳）獨角獸企業大會18日在深圳舉行，會上發布由長城戰略諮詢編制《GEI中國獨角獸企業研究報告2025》。

從地域分布來看，獨角獸企業的地域分布呈現「3+X」格局，京津冀、長三角、粵港澳大灣區三大城市群集聚85%獨角獸企業，其中北京75家、上海59家和深圳42家，三座城市形成獨角獸第一梯隊。

另據《中國基金報》，其中11家超級獨角獸企業貢獻了超四成估值，合計估值達5,385億美元。53家企業新晉成為獨角獸。榮耀、長江存儲、引望智能等三家新晉獨角獸同時躋身超級獨角獸行列。

值得注意的是，集成電路連續四年成為獨角獸企業數量最多的賽道，也是新晉獨角獸企業主陣地。2024年，集成電路賽道有56家獨角獸企業，總估值達1,618億美元。2024 年，該賽道誕生了12家新晉獨角獸企業。

稍早長城戰略諮詢在6月發布《GEI世界獨角獸企業發展報告2025》，美國獨佔鰲頭，聚集了超九成的北美洲獨角獸企業，總數達到545家，企業總估值為1.6兆美元；中國以372家獨角獸企業位居亞洲第一、世界第二。