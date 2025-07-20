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南韓股民狂掃大陸股票 最愛小米集團

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
以成交額計，今年以來截至17日，中國大陸位居南韓投資人最喜愛的海外市場的第二名，僅次於美國。（路透）
以成交額計，今年以來截至17日，中國大陸位居南韓投資人最喜愛的海外市場的第二名，僅次於美國。（路透）

南韓證券存托結算院（KSD）旗下SEIBro的數據顯示，以成交額計，今年以來截至17日，中國位列南韓股民最喜愛的海外市場的第二名，僅次於美國。其中，南韓股民特別熱衷港股，截至18日，南韓股民持有金額最多的港股為「小米集團-W」。有觀點認為，這背後為全球資本對中國資產重新審視與配置的縮影。

中國基金報引述數據報導，截至17日南韓股民對中國大陸股票（包含大陸股票和香港股票）的累計成交額約55.14億美元，僅次於對美國股票的成交額3,224.41億美元。以累計成交額計，中國在韓國股民最熱衷的海外市場中排名第二，超越日本和歐盟。不過，南韓股民投資在中國與美國股票的額度差距仍大。

截至18日，南韓股民可用於購買股票的投資者存款達66.7兆韓元，處於近年的高位，表明股民還有加倉的空間。

SEIBro的數據顯示，過去一年，截至18日，南韓股民淨買入金額排名前十的港股分別為：小米集團-W、比亞迪股份、寧德時代、阿里巴巴-W、老鋪黃金、泡泡瑪特、百濟神州、三花智控、Global X 恒生科技ETF、優必選。其中，股民淨買入小米、比亞迪與寧德時代的金額分別為1.60億美元，6,243.77萬美元與6,085.39萬美元。

將時間拉近，過去一個月，截至18日，南韓股民淨買入前十名股票分別為：老鋪黃金、三花智控、小米集團-W、中國財險、中國宏橋集團、南方東英三星電子每日槓桿（2x）ETF、理想汽車-W、國泰海通、中廣核電力、石藥集團；最近一周，阿里巴巴-W則位居淨買入金額榜首。

南韓金融投資協會（Korea Financial Investment Association）的數據顯示，截至17日，韓國投資者未償還保證金貸款金額達21.6兆韓元，為近一年來高位。顯示南韓散戶投資者正加槓桿衝進股市。此外，投資者可用來購買股票的閒置資金達66.6兆韓元，位於自2022年中期以來高位。

值得注意的是，6月以來外資機構密集發聲，力挺中國資產。高盛、摩根士丹利等多家外資機構不僅上調了對2025年中國經濟增長的預期，還表示看好中國股票市場後續表現。分析認為，在全球不確定性增高之下，中國市場相對受到青睞。

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