陸鋼鐵業陷惡性競爭！去年四巨頭總利潤還不如日本製鐵

繼大陸汽車反內捲後，大陸鋼鐵業內捲困境也被提到檯面上熱議。陸媒統計，中國最賺錢的前四家上市鋼鐵公司利潤的總和還不如日本鋼企日本製鐵一家。這也反映大陸鋼鐵行業結構性過剩，集中度難提升的現實。

第一財經報導，日本製鐵在去年一年的歸母淨利潤為3,502億日元（約合人民幣169億元）；大陸2024年最賺錢的前五大上市鋼鐵企業，淨利潤分別為人民幣73.62億元（寶鋼股份），51.26億元（中信特鋼），22.61億元（南鋼股份），20.32億元（華菱鋼鐵），14.9億元（久立特材）。估算下來，大陸前四家鋼鐵業淨利潤總和為人民幣167.81億元，不及日本製鐵人民幣169億元。

其中，作為大陸鋼鐵巨頭的寶鋼在2021年曾是全球最盈利的鋼企，當時淨利潤高達人民幣236.32億元，但最近幾年，雖然寶鋼依然是大陸最賺錢的鋼企，但利潤逐年下滑，2024年的淨利潤只有日本製鐵的四成；反觀日本製鐵則從2018年虧損的泥潭中爬出，不僅利潤恢復增長，還收購了美國鋼鐵，目標是10年後成為「全球第一」。

儘管日本製鐵CEO橋本英二在接受媒體採訪時稱，中國鋼鐵企業的利潤只有日本製鐵的幾分之一，並提及「由於中國的低價攻勢，鋼鐵製造商目前正處於非常困難的境地」。但事實上，中日鋼鐵格局盛衰正在轉變，日本正逐步成長。

中國鋼鐵工業協會會長姚林在年初的會員大會上表示，2024年受市場供需失衡、鋼材價格低位、原料成本高企等影響，鋼鐵行業盈利水平大幅下降，從行業數據看，2024年，鋼鐵市場供強需弱態勢十分明顯，企業生產經營非常艱難。此外，控產能擴張、促產業集中未取得明顯成果，部分企業放量生產低價取勝的思維慣性仍在，「內捲式」惡性競爭擾亂市場秩序，行業效益持續下降。

在前述狀態下，大陸鋼企將觸角伸往海外市場，報導引述數據顯示，2020年大陸出口鋼材5,367.1萬噸，均價每噸847.2美元，但到2024年，累計出口鋼材1.11億噸，數量翻倍，且出口均價卻跌到每噸755美元。也因此，各國開始對大陸徵收鋼鐵反傾銷稅，比如越南在2月宣布對中國輸越鋼鐵產品徵收19.38%、26.94%和27.83%共三檔的反傾銷稅稅率；南韓政府也在2月提議對陸徵收27.91%至38.02%的臨時反傾銷稅。