輝達AI晶片銷陸供應有限 H20將只出貨既有庫存

科技媒體The Information報導，雖然輝達可望獲華府解禁對中銷售H20晶片，但輝達日前已告知中國大陸客戶，H20晶片供應有限，目前輝達也沒有重啟生產的計畫，將繼續出貨既有庫存，顯示供應鏈問題可能使輝達無法在短期充分把握重新進入中國市場的機會。

兩位消息人士透露，美國政府在4月禁止H20銷售後，Nvidia被迫撤單，終止原先委由台積電生產H20晶片的產能。要撤銷這些變動並不容易。消息人士說，台積電產能已滿載，原先用來生產H20的產線，已轉為製造其他客戶的晶片。輝達執行長黃仁勳上周在北京一場媒體活動上表示，重頭開始生產新晶片需九個月。

因此，輝達目前只會繼續出貨既有庫存，直到庫存用盡。該公司已告知客戶，目前沒有立即恢復H20晶圓生產的計畫。

輝達近幾周一直和前幾大的中國客戶溝通，以了解他們對特規晶片的需求，協助輝達判斷是否值得再投入資源生產H20，或聚焦於遊說華府放行基於Blackwell架構、專為中國市場打造的高階AI晶片，和華為等當地競爭對手抗衡。

另外，美國眾院中國特別委員會主席致函商務部長盧特尼克，強烈質疑輝達（NVIDIA）H20晶片若獲准恢復外銷中國大陸，可能強化北京的人工智慧（AI）能力，認為維持原有禁令才正確。這項發展是否影響輝達AI晶片恢復銷陸，還有待觀察。

共和黨籍眾院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）在信上警告，H20晶片若是放行，可能有損美國AI優勢，甚至可能協助中國大陸企業奪取全球AI模型市占。信上寫道：「商務部對H20的禁令是正確決定。我們不能讓（中共）利用美國晶片訓練AI模型，強大其軍力、審查其人民、削弱美國創新。」

輝達本周宣布，將獲美國政府准許恢復H20晶片銷陸，逆轉4月川普政府以國家安全顧慮為由頒布的出口禁令。解除禁令的消息一傳出，便引來穆勒納爾和其他國會議員批評。穆勒納爾要求商務部8月8日前簡報政策改變的理由，並「釐清」H20晶片出口許可證如何核發、最終會允許多少晶片運往中國大陸。穆勒納爾發表強烈批評後，輝達股價18日由紅翻黑。

輝達執行長黃仁勳16日表示，華府尚未正式批准H20出口，但輝達預期不久可望取得出口許可證。

商務部發言人未立即回應。但盧特尼克16日表示，計劃允許H20晶片恢復售陸，是華府與北京針對稀土與磁鐵貿易談判的一環。他接受CNBC專訪時強調，H20只是輝達「第四好」的晶片。這番說詞也被解讀為華府將放寬AI技術銷陸限制。

路透指出，這封信是共和黨同志罕見公開反對川普政策的例子，顯示華府中國鷹派對AI晶片出口的國安顧慮有多深。

輝達發表電郵聲明重申立場：讓輝達硬體成為世界各地打造AI系統的基礎，符合美國利益。聲明說：「全世界以美國技術堆疊建構系統，美國會是贏家。政府為美國做了最佳決定，鞏固美國的科技領導地位、經濟成長，以及國家安全。」

在拜登政府限制輝達先進晶片對大陸出口後，輝達為大陸市場設計H20晶片，在當地極為搶手，因為記憶體頻寬大，適用於AI推論，也可能用於超級電腦。