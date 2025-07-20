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上海AI論壇 設兩岸展區

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

2025世界人工智能大會論壇將於26日至28日在上海世博中心舉辦，相關展覽將在26日至29日在上海世博展覽館舉辦。此次論壇及展覽設有兩岸板塊，中國大陸國台辦直屬單位「海峽經濟科技合作中心」將舉辦「兩岸融合發展創新論壇」及展覽展示活動。

2025世界人工智能大會論壇暨人工智能全球治理高級別會議將於26日至28日在上海浦東世博中心、世博展覽館、徐匯西岸等地舉辦，主題含括AI基礎設施、科學智慧、智慧終端、AI賦能新型工業化等十大重點。

上海市政府10日舉辦新聞發布會介紹，大會吸引800餘家企業參展，其中上海市外及國際企業占比超50%；特別是大陸數十家AI龍頭鏈主企業，西門子、施耐德等60多家頭部外企，30多家大陸央國企等將攜生態合作夥伴共同展示。

介紹指出，3,000多項前沿展品集中亮相，涵蓋40多款大模型、50多款AI終端產品、60多款智慧機器人以及100多款「全球首發」、「中國首秀」的重磅新品，規模創歷屆之最。

據「世界人工智能大會」微信公眾號，27日上午舉行的「兩岸人工智能融合發展創新論壇」，以「智聯兩岸」為願景，聚焦人工智慧前沿技術、產業應用與倫理治理。

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