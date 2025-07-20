大陸加強管控稀土產業 今年第一批配額延至上季發放

路透引述多位知情人士表示，大陸已低調發放2025年首批稀土開採與冶煉配額，但並未如往常那樣公開發布配額內容，此舉顯示北京加強管控稀土產業。

稀土配額向來被視為全球供應的風向指標。中國大陸是全球最大的稀土生產國，大陸政府通常每年會分兩次向國有企業發布配額，但今年發布時間有所延後。根據過往慣例，大陸工信部過去四年都會在第1季於網站公告首批配額，但今年卻延到第2季且未公告在網站上。

知情人士指出，政府上個月才發布今年的第一批配額，且未照慣例在網站上公布。相關企業被告知，基於安全理由不得對外透露配額數字。這些細節為首次曝光。消息人士並未透露具體的配額量，就連哪些企業拿到配額都不確定，但應該是國有企業拿到稀土配額。

自2006年起，北京透過配額制度與企業整併來整頓產業、掌控稀土產能。近年大陸進一步收緊稀土配額發放對象，2024年僅有「中國稀土集團有限公司」和「中國北方稀土（集團）高科技股份有限公司」兩家國有企業有資格獲配額，遠少於過去的六家。

2024年發布兩批礦產配額總計27萬噸，年增長放緩至5.9%，低於2023年的21.4%。當年的冶煉與分離配額也分兩批共發放25.4萬噸，年增4.2%。

消息人士補充，今年配額延後部分原因是今年2月有提案建議將進口礦物納入配額制度，遭到依賴進口原料的企業反對，因其擔心可能失去原料來源。

隨著與美國和歐盟的貿易摩擦升溫，北京對稀土產業的敏感度日益提高，也更願意在談判中將其作為籌碼。近期大陸將部分稀土元素及其相關磁體納入出口限制清單，以回應美方關稅上調行動，導致部分大陸境外車廠供應中斷、被迫部分停產，讓稀土的重要性被推升到歷史高點，並成為大陸反擊貿易戰的重要武器。