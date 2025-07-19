中國秘密囤黃金劍指美元？

中國人民銀行最新資料顯示，截至6月底，大陸央行已連續八個月增持黃金，黃金儲備規模達7,390萬盎司（約2,095公噸）。但外媒披露，大陸央行從俄烏戰爭後就開始秘密囤黃金，估計其擁有黃金數量已達到5,065公噸，是官方公布數據的兩倍。

華爾街日報分析，中國央行近年來大舉購入黃金，並被懷疑存在未披露的秘密買盤。中國此舉或加劇全球貨幣體系分化，動搖美元作為世界主要儲備貨幣的地位。

Market Watch報導，Money Metals黃金分析師紐文豪伊生（Jan Nieuwenhuijs）指出，中國自英國進口的黃金數據，遠超過上海黃金交易所的市場需求，暗示背後是央行級別的「非公開進口」，實際持有量是官方數據的兩倍，這是業內人士與他分享的資訊，尤其自2022年俄烏戰爭後，俄羅斯持有的美元及歐元外匯存底被凍結，讓中國驚覺美元的風險，決定加碼買進黃金。

證券日報報導，黃金儲備是各國國際儲備多元化構成的重要內容。中國黃金儲備八連增，蘊含著調節優化國際儲備組合、穩步推進人民幣國際化、應對全球經濟不確定性的考量。

其一，中國央行連續8個月擴大黃金儲備，是優化國際儲備組合的主動作為。當前，美元在全球外匯儲備中的占比已降至歷史低位。這一變化緣於美國債務攀升、經濟減速等多重因素導致的美元信用弱化，美元指數承壓下行。在此背景下，黃金作為非主權信用儲備資產，其價格通常與美元指數呈負相關性，成為對沖美元資產貶值等風險的理想選擇。

其二，中國央行連續8個月擴大黃金儲備，是夯實人民幣國際化的信用基石。《調查》顯示，受訪央行同時認為，歐元、人民幣等其他貨幣以及黃金在全球儲備中的占比將在未來五年內上升。這一共識印證了國際貨幣體系正向多極化發展。貨幣國際化既需以強大的經濟和金融實力為支撐，也需要多元化的國際儲備提供信用背書。中國央行有序增持黃金，向國際市場傳遞了人民幣具有堅實價值支撐的信號，有力推動全球經濟主體在貿易結算、投融資以及外匯儲備等維度擴大人民幣的使用。

其三，中國央行連續8個月擴大黃金儲備，是應對全球經濟不確定性的有效手段。受地緣政治緊張等因素影響，全球經濟面臨嚴峻挑戰。黃金作為具備避險屬性、抗通膨功能和長期價值穩定特徵的特殊資產，契合國際儲備管理對安全性、流動性和保值增值的核心需求。此外，黃金還具有金融和商品的多重屬性，在複雜國際環境中穩定器功能凸顯，中國央行保持每月合理幅度的穩健增持，既避免了市場波動，又為防範外部衝擊構建了可靠的安全墊。