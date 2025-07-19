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全球首見黑科技！陸人形機器人「自己換電池」 3分鐘內就完成

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
優必選公司的新一代工業人形機器人Walker S2可以自己換電池。圖／取自深圳特區報
優必選公司的新一代工業人形機器人Walker S2可以自己換電池。圖／取自深圳特區報

大陸人形機器人第一股、港股上市公司優必選公司的新一代工業人形機器人Walker S2實現全球首創的「熱插拔自主換電系統」，也就是機器人在不斷電、不關機的情況下，可以自己換電池，這也是全球首見的黑科技。

南方財經報導，在優必選發出的演示影片中，優必選Walker S2能夠完全自主、無需人工干預或關機，在短短3分鐘內完成電池更換。這不僅避免了因充電造成的任務中斷，確保連續作業能力，更能有效減少人力維護成本，提升整體生產線效能。

據瞭解，傳統機器人作業常因充電需求導致停機中斷，影響生產效率。優必選此次推出的自主換電系統，核心在於允許Walker S2在運行過程中自主完成電池更換。而該技術被優必選視為構建「永不停機的新質生產力」的關鍵一環。

值得一提的是，該自主換電系統應用成功的背後，還說明了三大核心技術的突破。一是原創雙電池動力平衡技術。優必選團隊通過即時電量監測與動態電能均衡，實現雙電池同充同放與無縫切換，支持帶電熱插拔，有效防止衝擊電流和拉弧，保障機器人安全穩定持續運行。

二是標準化電池倉快換技術。優必選團隊採用標準化的電池模組和零間隙分倉結構設計，電池既是能源元件，也構成機器人結構的一部分。利用自定位夾持方式解鎖，可靈活切換雙電池續航或單電池工作模式。

三是雙臂協同精準換電技術。優必選團隊依靠人形機器人本體的高定位精度和先進控制演算法，實現雙臂協同操作，確保電池與倉體的精確對準與更換。

此外，在實際工廠應用場景中，Walker S2還可根據任務優先順序自主決策換電時機，實現動態能源管理。該熱插拔技術具備物理隔離和快速斷電機制，確保操作安全，防止觸電和爆燃風險。同時，雙電池系統在主電池發生故障時可實現無縫切換，提供冗餘備份，大幅增強了機器人在執行關鍵任務時的安全性與運行可靠性。

團隊 人形機器人

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