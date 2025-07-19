消費者哀號…陸官方約談叫停「零元購」 外送平台補貼明顯收斂

中國官方昨天約談三大外送平台後，多家陸媒今天實測，外送平台仍然發放優惠券，但補貼力度明顯收斂，「零元購」的好康幾乎消聲匿跡。取而代之的是，「免費奶茶沒了」躍為社群熱門話題。

根據上游新聞、快科技、極目新聞等陸媒實測，歷經兩個瘋狂大撒免費券的週六後，中國三大外送平台的補貼戰今天仍在持續，但力度明顯收斂。

這一輪補貼最多的淘寶閃購，今天仍然開啟「超級星期六」，推出「超6爆款外賣1.9元起」。經實測，「零元購」免單券幾乎消聲匿跡，「滿18.8元減18.8元」、「滿20元減10元」等大額滿減券，也統一縮水為「滿38減18」。

在美團外送平台，也沒有免費券，最大優惠券是「滿42減14元」。用戶獲得兌換券，必須在商店再選一款產品，才能完成下單。

京東外賣平台也搜尋不到「零元購」相關產品，實測收到的百億補貼大額券，最大優惠為人民幣12元（下同，約新台幣49元），滿20元才可用。

7月以來的兩個週末，點外賣仿佛成了中國的全民運動，三大平台端出數百億元補貼，透過骨折價、零元購等方式慫恿用戶搶單，引發市場多重亂象後，官方昨天出手叫停。

中國市場監管總局18日約談餓了麼（淘寶閃購）、美團、京東三家平台企業，要求嚴格遵守相關法律法規規定，嚴格落實主體責任，「進一步規範促銷行為，理性參與競爭」。

這一輪外賣大戰今天明顯休兵後，取而代之的是消費者紛紛哀號「免費奶茶沒了」，躍為社群熱門話題。

報導說，這場外賣「三國殺」背後的深層原因，是誰都不願意放棄即時零售這塊蛋糕。所謂即時零售，指的是透過本地倉庫、門市或外送員網路，實現30分鐘到1小時內送達的近場配送服務，覆蓋餐飲、生鮮、快消、日用等多種商品。

根據預測，未來幾年中國即時零售業將保持強勁發展，預計到2030年市場規模將超過2兆元。