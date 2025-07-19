每10小時就開一家 麥當勞中國執行長：大陸是餐廳數量增長最快市場

麥當勞中國執行長張家茵近日表示，大陸是麥當勞全球餐廳數量增長最快的市場，目前全球每年有超過一半的麥當勞新餐廳在大陸開設。她也提到，麥當勞中國的一系列轉型與創新，為麥當勞全球的發展提供了經驗。

中新社報導，今年是麥當勞進入大陸的第35周年，張家茵稱，目前麥當勞在大陸的餐廳數量超過7,000家，預計今年新開餐廳1,000家，平均每10小時就有一家新餐廳開業。

目前，麥當勞中國有超過3億會員，每年服務超過13億人次，有超過1.4億用戶在使用其App，超過90%的訂單來自各類數位通路。

張家茵透露，2024年到2028年五年內，麥當勞計劃投入人民幣40億元，進行數位化研發與創新，助力餐飲行業產業升級和新質生產力發展。

她提到，麥當勞中國的一系列轉型與創新，為麥當勞全球的發展提供了經驗，例如數位化、外送經驗已在全球麥當勞系統中分享。

麥當勞中國在本屆鏈博會期間，和11家核心供應商聯合發布「麥鏈」倡議，專注可持續發展、深化協作共贏、建設數智供應鏈。