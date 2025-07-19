大陸顯示產業半年考 工業與車載顯示成新增長引擎

大陸主要面板廠商包括維信諾、天馬微電子、TCL華星相繼披露2025年上半年業績預告，數據背後透露出一個清晰信號，工業顯示與車載顯示正成為行業增長的新引擎，其中京東方與天馬微電子穩居車載顯示行業前2名。

全球顯示面板產業正經歷一場靜水深流的變革。隨著AMOLED在智慧手機領域滲透率突破63%，手機面板市場逐漸進入成熟期，增長動能正在轉換賽道。

雷科技報導，與此同時，南韓產業通商資源部突然宣布將在2032年前投資4840億韓元（新台幣112億元）發展Micro LED、QD LED等無機發光二極體技術，試圖在下一代顯示技術領域建立壁壘。代表一場圍繞車載顯示和新興技術的產業競賽已全面打響。

7月中旬，面板廠商的上半年業績相繼出爐，呈現冰火兩重天的局面。維信諾在技術突圍中承受著財務陣痛，預計上半年虧損人民幣10億元至11.76億元。

雖說虧損，但細看營收表現卻傳遞出積極信號，營收人民幣40億元至42億元的規模，年增1.7%至6.7%，產品毛利率與上年相比大幅提升。

這份矛盾的成績單背後，是消費電子復甦下AMOLED市場滲透率的持續提升，以及公司供應鏈本土化和技術創新的雙重驅動。尤其值得注意的是，維信諾在Micro LED等下一代顯示技術上的布局，配合主導的11項國家標準和9項行業標準，正積蓄翻盤的勢能。

天馬微電子發布的上半年業績預告指出，上半年淨利潤人民幣1.9億元至2.2億元，年增超138%，成功轉虧為盈。這份亮眼業績的核心引擎，是天馬微電子堅定推進的戰略轉型成果。

天馬微電子在車載顯示和專業顯示業務（涵蓋工控、醫療、智慧家居、人機交互等）營收占比歷史性突破50%，年增超過25%，徹底改變了依賴消費電子的舊格局。

同時武漢G6柔性AMOLED產線持續釋放產能並改善盈利能力，而在醫療顯示和高端工控人機界面等細分市場的領先地位，成為支撐天馬「2+1+N」戰略落地的堅實支柱。

京東方雖未詳盡披露上半年數據，但龍頭地位在戰略動作與技術突破中展露無遺。董事長陳炎順在投資者日活動中自信宣示「大陸大陸顯示企業已佔據全球LCD產業領先位置」，而旗下核心平台京東方精電更以去年突破人民幣百億的營收，牢牢佔據全球車載顯示出貨量及面積第一的寶座。

從廠商競爭格局來看，京東方與天馬微電子穩居車載顯示行業前 2名。2024年京東方出貨量達4,090萬片，市占率17.6%，年增16%；天馬出貨量3690萬片，市占率15.9%，兩者僅有1.7%的差距。

產能版圖上，京東方總投資人民幣50億元的成都車載顯示基地一期已量產、二期加速建設；同時，總投資人民幣290億元的6代新型半導體顯示器件生產線在成都量產，月產能5萬片玻璃基板。

TCL華星在顯示技術領域持續發力，覆蓋OLED、Mini LED、Micro LED和電子紙等多個前沿方向，同時加速在車載、VR/AR等新興市場的布局。此外，TCL華星還重點押注印刷OLED技術，以低成本、高柔性優勢搶佔先機。

廠商的戰略調整，清晰地映射出行業的賽道轉換。在手機面板增長放緩之際，工業顯示與車載顯示異軍突起，成為驅動行業發展的新引擎，圍繞下一代技術的全球競爭也驟然升溫。