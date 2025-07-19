陸外賣平台補貼大戰重創餐飲業 三品牌被大陸市場監管總局約談

大陸外賣平台「0元購」等大額補貼引發監管關注，相關企業被約談。大陸市場監管總局18日公告，當日約談餓了麼、美團、京東三家企業，要求相關平台企業嚴格遵守《中華人民共和國電子商務法》《中華人民共和國反不正當競爭法》《中華人民共和國食品安全法》等法律法規規定，嚴格落實主體責任，進一步規範促銷行為，理性參與競爭，共同構建消費者、商家、外賣騎手和平台企業等多方共贏的良好生態，促進餐飲服務行業規範健康持續發展。

財新報導，這次的事件源於淘寶閃購在2日宣布人民幣500億元補貼計劃，稱在接下來的12個月內，面向消費者推出大額紅包、免單卡、官方補貼一口價商品等措施，並對商家進行店鋪補貼、商品補貼、配送補貼、免傭減傭等。美團則拿出「阿里補貼、美團就補貼」的姿態，與之針鋒相對。

接下來的兩個週六，淘寶閃購聯合餓了麼，美團都推出包括大額補貼券、免單卡、「0元購」等補貼活動，京東也繼續補貼。第一個周六的7月5日，美團數據顯示，截至當日22時54分，美團即時零售當日訂單突破1.2億單；淘寶閃購聯合餓了麼則宣布日訂單數超過8,000萬。第二個周六的7月12日，美團即時零售訂單量再創新高達1.5億；淘寶閃購聯合餓了麼則宣布，不含自提及「0元購」，日訂單量再次突破8,000萬。

隨著外賣大戰持續膠著，有餐飲商家已苦不堪言。多位餐飲商家反映，平台間的補貼大戰進一步削薄了門市利潤，訂單量激增更帶來人員與備貨的經營壓力。財聯社報導，有店家表示，為了應對週末平台大戰帶來的訂單高峰，店鋪額外請了兩名員工，增加了人力成本。更棘手的是，難以預測的活動擾亂了正常的備貨節奏。

對於這波競爭亂象，大連市餐飲行業協會發出《關於呼籲外賣平台停止「內卷式」競爭的倡議書》，稱目前三家平台的無序競爭已引發了餐飲行業系統性危機，內卷式補貼也已出現了「多輸」困局，對行業造成了多重危害，包括低價引發商家生存危機，強制攤派補貼，擊穿商家經營利潤底線；訂單激增引發系統崩潰、配送延遲導致消費者體驗惡化；大額補貼引發食品浪費、影響消費者健康；爭搶運力導致配送服務產業鏈無法持續、健康發展。

大連市餐飲行業協會也出面呼籲三家外賣平台，立即停止非理性補貼，取消低於成本價補貼活動；保障公平競爭環境，禁止強制攤派補貼；轉向高質量發展，加大資源投入食安管控、配送效率與數字化賦能等。